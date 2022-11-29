عمره 50 ألف عام.. العلماء يحذرون من «فيروس الزومبي»

تواصل – فريق التخرير:

في الوقت الذي يعاني فيه العالم من آثار جائحة كوفيد – 19، أثار علماء فرنسيون، مخاوف من تفشي جائحة جديدة، بعد إحياء “فيروس الزومبي” الذي حوصر تحت بحيرة متجمدة في روسيا منذ 50 ألف عام.

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وضع أكثر كارثية

وحذرت الدراسة التي قادها عالم الأحياء المجهرية جان ماري أليمبيك من المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي: “سيكون الوضع أكثر كارثية في حالة الأمراض النباتية أو الحيوانية أو البشرية الناجمة عن إحياء فيروس قديم غير معروف”.

وفقًا للورقة الأولية، يتسبب الاحتباس الحراري في ذوبان مساحات شاسعة من التربة الصقيعية – وهي أرض متجمدة بشكل دائم تغطي ربع نصف الكرة الشمالي – بشكل لا رجعة فيه. وقد كان لهذا تأثير مثير للقلق يتمثل في “إطلاق مواد عضوية مجمدة لمدة تصل إلى مليون سنة” – بما في ذلك مسببات الأمراض التي قد تكون ضارة.

وكتب الباحثون في دراستهم التي نشرت في دورية “ساينس أليرت” – التي لم يتم مراجعتها من قبل الأقران-: “يتكون جزء من هذه المادة العضوية أيضًا من ميكروبات خلوية متجددة (بدائيات النوى، حقيقيات النوى أحادية الخلية)، بالإضافة إلى فيروسات ظلت كامنة منذ عصور ما قبل التاريخ”.

وأصدر الأستاذ في جامعة إيكس مرسيليا، جان ميشيل كلافيري، المؤلف المشارك للدراسة، تحذيرًا للسلطات الطبية بشأن عدم وجود تحديثات مهمة حول الفيروسات “الحية” في التربة الصقيعية منذ الدراسات الأصلية في عامي 2014 و 2015، حسبما ذكرت صحيفة “صن”.

وكتب فريق البحث في النتائج التي توصلوا إليها: “يشير هذا خطأً إلى أن مثل هذه الحوادث نادرة وأن” فيروسات الزومبي “لا تشكل تهديدًا للصحة العامة”.

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إحياء بعض ما يُسمى بـ فيروسات الزومبي

ومن أجل دراسة الكائنات الحية المستيقظة، أعاد العلماء إحياء بعض ما يسمى بـ “فيروسات الزومبي” من التربة الصقيعية في سيبيريا، وأقدمها ما يسمى بـ “فيروس باندورا”، يبلغ من العمر 48500 عام، وهو عمر قياسي لفيروس متجمد يعود إلى حالة حيث لديه القدرة على إصابة الكائنات الحية الأخرى، محطمًا الرقم القياسي السابق الذي يحمله فيروس عمره 30 ألف عام اكتشفه نفس الفريق في سيبيريا في عام 2013.

والسلالة الجديدة هي واحدة من 13 فيروسًا تم تحديدها في الدراسة ، كل منها يمتلك جينومه الخاص، حسبما أفاد موقع “ساينس ألبرت”. بينما تم اكتشاف فيروس باندورا تحت قاع بحيرة في يوكيتشي ألاس في ياقوتيا، روسيا، تم العثور على فيروسات أخرى في كل مكان من “فرو الماموث” إلى “أمعاء ذئب” سيبيري.

وتوصل العلماء إلى أن جميع “فيروسات الزومبي” لديها القدرة على أن تكون معدية، وبالتالي فهي تشكل “تهديدًا للصحة”. يفترضون أننا يمكن أن نرى المزيد من الأوبئة على غرار كوفيد – 19 في المستقبل حيث تستمر التربة الصقيعية دائمة الذوبان في إطلاق فيروسات نائمة منذ فترة طويلة”.

وكتبوا: “لذلك من المشروع التفكير في خطر بقاء الجسيمات الفيروسية القديمة معدية والعودة إلى الدورة الدموية من خلال ذوبان طبقات التربة الصقيعية القديمة. لسوء الحظ، إنها حلقة مفرغة حيث تتحلل المادة العضوية الناتجة عن ذوبان الجليد إلى ثاني أكسيد الكربون والميثان، مما يزيد من تأثير الاحتباس الحراري ويسرع الذوبان”.

وقد يكون الفيروس الذي تم إذابته حديثًا مجرد قمة جبل الجليد الوبائي حيث من المحتمل أن يكون هناك المزيد من فيروسات السبات التي لم يتم اكتشافها بعد.

قال عالم الفيروسات بجامعة كاليفورنيا، إريك ديلوارت لمجلة “نيو ساينتست”: “إذا كان الباحثون يعزلون بالفعل الفيروسات الحية من التربة الصقيعية القديمة، فمن المحتمل أن تبقى فيروسات الثدييات الأصغر والأبسط أيضًا حية مجمدة على مدى دهور”.

لكنه شدد على أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد مستوى العدوى لهذه الفيروسات غير المعروفة عند تعرضها للضوء والحرارة والأكسجين والعوامل البيئية الخارجية الأخرى.

وليس هذا أول كائن حي نائم منذ فترة طويلة يتم إيقاظه من سباته الجليدي. في يونيو 2021، قام العلماء الروس بإحياء ديدان “الزومبي” التي تم تجميدها لمدة 24000 عام في القطب الشمالي.