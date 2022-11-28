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ولادة طفلة بذيل يبلغ طوله 6 سم

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ولادة طفلة بذيل يبلغ طوله 6 سم

ولادة طفلة بذيل يبلغ طوله 6 سم

ولادة طفلة بذيل يبلغ طوله 6 سم
١٢:٤٣:٤٦ ص، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

في حالة نادرة للغاية، ولدت طفلة بذيل يبلغ طوله 6 سم، والذي يسمى بـ”الذيل الحقيقي”، بعملية قيصرية في مستشفى في نويفو ليون، في شمال شرق المكسيك.

ونجح الأطباء في إزالة الذيل من الطفلة، حيث كان ناعما ومغطى بالجلد والشعر الناعم وله طرف مدبب.

 

ووفقا للتقرير الطبي المنشور في مجلة Journal of Pediatric Surgery Case Reports، يعتقد الأطباء، بقيادة الدكتور خوسيه رويدا، أن الحالة هي الأولى التي يتم تسجيلها في المكسيك.

 

وقال الأطباء إن الطفلة ولدت دون حدوث مضاعفات في أثناء الحمل، وكان لوالديها بالفعل ابن يتمتع بصحة جيدة.

 

وأشار الأطباء إلى أنه «لم يكن لدى الطفلة تاريخ سابق في التعرض للإشعاع، أو التهابات أثناء الحمل».

 

وقالوا إن الذيل كان بارزا في نهاية عظمة عجب الذنب إلى اليسار قليلا. ويتراوح قطره بين 3 مم و 5 مم، وكان أسطواني الشكل ويضيق باتجاه الطرف «المدبب».

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وكتب الأطباء: «كانت بنيته ناعمة وكان مغطى بالجلد وبشعر ناعم، ويمكن تحريكه بشكل سلبي دون أي ألم».

 

وبكت الطفلة عندما قُرِصَت بإبرة على الذيل. وكانت المولودة تتمتع بصحة جيدة، حيث أظهرت اختبارات الدماغ والقلب والسمع والبول نتائج طبيعية.

 

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