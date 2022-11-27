سجدة «أسود الأطلسي» تتصدر منصات التواصل الاجتماعي

واصل – وكالات:

أثارت صور يظهر فيها لاعبو المنتخب المغربي، وهم يسجدون على أرض الملعب عقب الفوز على نظيره البلجيكي في مونديال قطر 2022، تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي .

وعقب تسجيل الهدف الثاني في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم، سارع اللاعبون إلى السجود تعبيرًا عن شكرهم لله على الفوز الذي يجعلهم على مقربة من التأهل للدور الثاني بالمونديال.

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سجدة شكر للواحد القهار

وعلق عبد الغني بلوط عبر “فيسبوك”: “مبروك علينا .. سجدة شكر للواحد القهار .. يا رب نفرح ديما في جميع الميادين والمجالات”.

وغرد محمد حليم راشد:””بدعتم فأقنعتم وأفرحتم شعوب العرب كاملةً. شكراً لكل قلب مغربي لعب اليوم ضد بلجيكا ، قلوب قبل الأقدام.. شكراً لكم بحجم الكون على هذه الفرحة. ” أبدعتم فأقنعتم وأفرحتم شعوب العرب كاملةً”.

وعقب انتهاء المباراة، سادت الاحتفالات بفوز المنتخب الوطني مختلف مدن البلاد. وفي العاصمة الرباط، جابت السيارات شوارع المدينة ورفع المواطنون أعلام بلادهم تعبيرا عن فرحتهم بالفوز المستحق.

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أسود الأطلسي

وتصدرت عبارات “أسود الأطلس” و”بونو” و”مزرواي” ترند تويتر بالمغرب عقب المباراة.

وبهذا النصر رفع المغرب رصيده إلى 4 نقاط تربع بها على صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد بلجيكا عند 3 نقاط في المركز الثاني، ثم تأتي كرواتيا ثالثة بنقطة قبل مواجهتها مع كندا، اليوم الأحد.