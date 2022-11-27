الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بدء مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة «أبشر»
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بدء مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة «أبشر»

بدء مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة «أبشر»

بدء مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة «أبشر»
٠١:١٥:٤٤ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

انطلق عبر منصة “أبشر”، مزاد اللوحات الإلكتروني، والذي يتيح للأفراد الراغبين في اقتناء اللوحات المميزة المزايدة عليها إلكترونيًا.

وتمكن الخدمة للمشترين المزايدة في المزاد على لوحات (خصوصي، نقل خاص، دراجة نارية) وإنهاء جميع الإجراءات بعد الفوز في المزاد من خلال المنصة.

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فترة المزاد

وتستمر فترة المزاد من اليوم الأحد إلى الأربعاء القادم، ولن يلتفت إلى أية مزايدات عقب انتهاء المهلة المحددة.

ويتاح للمواطنين الدخول إلى رابط مزاد اللوحات الإلكترونية عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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خطوات الاشتراك في مزاد اللوحات الإلكترونية عبر منصة أبشر

ويمكن الاشتراك في مزاد اللوحات الإلكترونية عبر منصة أبشر:

الدخول على منصة أبشر.

اختيار تبويب خدماتي.

اختيار خدمات المرور.

اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

وهذه الخدمة تمكن المواطن والمقيم من المزايدة في المزاد على لوحات (خصوصي، نقل خاص، دراجة نارية)، يجب دفع العربون قبل البدء في المزايدة على اللوحات.

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