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قرار مهم من وزير التعليم لكافة النواب والوكلاء والإدارات العامة
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قرار مهم من وزير التعليم لكافة النواب والوكلاء والإدارات العامة

قرار مهم من وزير التعليم لكافة النواب والوكلاء والإدارات العامة

قرار مهم من وزير التعليم لكافة النواب والوكلاء والإدارات العامة
٠٩:٣٤:١٣ ص، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أصدر وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، قرارًا مهمًا لكافة النواب والوكلاء والإدارات العامة.

ويقضي القرار بعدم إصدار أي طلب ندب أو تمديده أو قرار تكليف إلا بعد إحالته إلى وكالة الوزارة للموارد البشرية لدراسته، والرفع للوزير شخصيًا بعد إكمال مسوغات الطلب النظامية، بحسب صحيفة المدينة.

أهمية قرار وزير التعليم

وقال وزير التعليم إن القرار يأتي نظرًا لأهمية حوكمة عملية الاستقطاب بالوزارة وما يتعلق بطلبات الاستعانة بالمستشارين المتفرغين وغير المتفرغين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن في حكمهم.

كما يأتي القرار نظرًا لأهمية طلبات تكليف المعلمين بالعمل على المقاعد الإشرافية بالوزارة، وطلبات التكليف بالعمل بالوزارة من جهات أخرى، وإنهاء تكليفهم أو نقلهم وإعادة مباشرتهم.

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