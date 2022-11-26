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منها مكة وعسير.. «الأرصاد» ينبه إلى أمطار رعدية على هذه المناطق حتى المساء
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منها مكة وعسير.. «الأرصاد» ينبه إلى أمطار رعدية على هذه المناطق حتى المساء

منها مكة وعسير.. «الأرصاد» ينبه إلى أمطار رعدية على هذه المناطق حتى المساء

منها مكة وعسير.. «الأرصاد» ينبه إلى أمطار رعدية على هذه المناطق حتى المساء
٠٣:٢٣:٣٨ ص، السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نبه المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة المتوقعة تكون -بمشيئة الله- على هذه المناطق:

1 – منطقة الباحة، وتشمل «الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي»

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2 – منطقة جازان، وتشمل «الدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب».

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3 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل «العرضيات والسيل الكبير والشفا والطائف والهدا وعشيرة».

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4 – منطقة عسير، وتشمل «أبها وأحد رفيدة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل».

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وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة بدأت الساعة الـ 12 من صباح اليوم، وتستمر حتى المساء.

أمطار غزيرة على مكة والمدينة وتبوك

كما نوَّه المركز بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين -بمشيئة الله- على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك و”أجزائها الساحلية”.

الدفاع المدني يطالب الجميع توخي الحيطة والحذر

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم محاولة تجاوزها، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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أخبار السعودية أمطار رعدية الأرصاد جازان حالة الطقس عسير مكة

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