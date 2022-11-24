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خطط بديلة.. هروب جماعي لمشاهير تويتر
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خطط بديلة.. هروب جماعي لمشاهير تويتر

خطط بديلة.. هروب جماعي لمشاهير تويتر

خطط بديلة.. هروب جماعي لمشاهير تويتر
٠٣:٠٣:٠٤ ص، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تسببت القرارات التي اتخذها الملياردير الأمريكي إليون ماسك، المالك الجديد لمنصة التغريدات الأشهر تويتر، في شعور مستخدمي التطبيق بالقلق، ولجوء كثير من المشاهير الذي يتابعهم الملاييين عبر المنصة إلى البحث عن منصات بديلة.

ماسك سغرد ونائبة أمريكية تنسحب

وألمح ماسك إلى نهاية وشيكة للمنصة من خلال نشره الجمعة صورة تظهر قبراً عليه شعار الشبكة، قبل أن يغرد الأحد الماضي: “تويتر على قيد الحياة”.

وكانت خطوة ماسك هذه كافية لإثارة القلق في نفوس مستخدمي المنصة الأكثر شهرة بين الـ237 مليون ناشط يومي عليها، من خسارة متابعيهم الذين استغرق رفع أعدادهم سنوات عدة من النشاط المتواصل في المنصة.

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غردت النائبة الأمريكية، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، عبر حسابها الذي يتابعه 13.4 مليون: “كخطة بديلة، تابعوني عبر حسابي في إنستجرام فأنا شخصياً من يتولّى إدارة الصفحة على غرار حسابي في تويتر. أو يمكنكم الاشتراك في خدمة الرسائل الإلكترونية التي سأفيدكم من خلالها بكل المنصات الاجتماعية التي سأنضمّ إليها”.

البحث عن منصات بديلة

لم يتردد المؤسس المشارك لمنصة إيثريوم، فيتاليك بوتيرين، في توجيه مستخدميه البالغ عددهم 4.6 مليار شخص إلى شبكات اجتماعية بديلة، حسب “الراي”.

وغرد بوتيرين عبر حسابه على تويتر: “متحمّس لتجربة (ماستودون) و(فاركاستر) و(لنس) وغيرها من المنصات.. اتركوا أفضل الشبكات الاجتماعية تفوز وستكون هناك منصات فائزة عدة”.

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