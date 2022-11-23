تنويه مهم من حساب المواطن حول تأثير التسجيل في التأمينات على صرف الدعم

تواصل – فريق التحرير

قال برنامج حساب المواطن، إنه لابد من الإفصاح عن أي مبالغ تتعلق بالتأمينات الاجتماعية في مصادر الدخل.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يسأل: هل التسجيل في التأمينات الاجتماعية يؤثر على حساب المواطن؟

ورد الحساب عليه بالقول: “أهلا بك ، في حال كان الاسم مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وسيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى وفي حال كنت مستحقًا سيتم صرف الدعم”.

والاثنين، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

دفعة نوفمبر

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع قبل نحو أسبوعين، 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد.

وبذلك أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

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