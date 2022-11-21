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«وكل شيء عنده بمقدار».. قفزت لتنهي حياتها فنجت ومات حارس الأمن
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«وكل شيء عنده بمقدار».. قفزت لتنهي حياتها فنجت ومات حارس الأمن

«وكل شيء عنده بمقدار».. قفزت لتنهي حياتها فنجت ومات حارس الأمن

«وكل شيء عنده بمقدار».. قفزت لتنهي حياتها فنجت ومات حارس الأمن
٠٦:١٠:١٦ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

لقي موظف أمن، بإحدي مستشفيات محافظة كفر الشيخ المصرية، مصرعه، إثر سقوط ممرضة، حاولت أن تنهي حياتها، فتوفي الموظف، وبقيت هي على قيد الحياة.

إصابات جسيمة وكسور

وأسفر سقوط الممرضة على رأس موظف الأمن إلى إصابته بإصابات جسيمة وكسور وجروح، نقل على أثرها إلى عناية المستشفى، ولكنه توفي بعد ساعات قليلة من الواقعة متأثرا بإصابته، حسب صحيفة “الأهرام”.

أزمة نفسية حادة

وأفادت وسائل إعلام مصرية، أن الممرضة البالغة من العمر 22 عاما، كانت تمر بأزمة نفسية حادة، قررت على إثرها، إنهاء حياتها بأن قفزت من الطابق السادس، من مبنى المستشفى الذي تعمل به.

وتصادف وجود موظف الأمن، ويدعي، علاء رمضان يونس، ويبلغ من العمر 29 سنة، لتسقط فوقه مباشرة، ويصاب الموظف، وينقل إلى العناية المركزة، ويتوفى إثر الحادثة.

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