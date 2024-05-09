مبلغ قياسي.. حراج على خروف يصل لـ74 ألف ريال بالطائف

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في واقعة بيع نادرة بأحد الحراجات بالمملكة وصل بيع خروف إلى رقم غير متوقع، حيث وصل سعره إلى 74 ألف ريال.

بيع خروف في حراج بالطائف:

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس، حراجا على خروف تم بيعه بهذا المبلغ وسط تفاعل كبير من حاضري الحراج.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول، شخصا يحرج على الخروف، وذلك في سوق الخميس شمال الطائف في نقطة البيع بالقرشيات.

كما يظهر بالمقطع عدد كبير من المواطنين الذين رغبوا في شراء الخروف، وبدأوا المزايدة في السعر.

خروف يصل سعره 400 ألف ريال:

وفي وقت سابق تداول نشطاء على منصة "إكس"، مقطع فيديو، يوثق بيع خروف في مزاد علني بمبلغ 400 ألف ريال.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله، شخصا يحرج على الخروف "استراحة محارب"، منوها أن السوم على الخروف وصل إلى 400 ألف ريال، وذلك بعد سؤال أحد الحاضرين له.



