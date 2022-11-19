«ماسك» يجري استطلاعًا لإعادة حساب «ترامب» على «تويتر»

تواصل – وكالات:

أجرى الملياردير المثير للجدل، إيلون موسك الذي اشترى مؤخرًا شركة “تويتر”، استطلاعًا للرأي بين متابعيه حول إعادة حساب الرئيس السابق دونالد ترامب على منصة التواصل الاجتماعي.

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5 ملايين مشارك في الاستطلاع

ويطلب الاستطلاع من المتابعين الرد بـ “نعم” أو “لا” حول إعادة حساب ترامب، وقد تفاعل معه ما يقرب من 5 ملايين رد في غضون ساعات حيث بلغت نسبة الرفض 53 في المائة، مقابل 47 في المائة يؤيدون القرار.

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غلق حساب ترامب

وعلق “تويتر” حساب ترامب بشكل دائم في 8 يناير 2021، بعد يومين فقط من اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول الأمريكي، احتجاجًا على نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وقال بيان على مدونة “تويتر” آنذاك: “في سياق الأحداث المروعة هذا الأسبوع ، أوضحنا يوم الأربعاء أن الانتهاكات الإضافية لقواعد تويتر ستؤدي على الأرجح إلى مسار العمل هذا”.

وأضاف: “إطار المصلحة العامة لدينا موجود لتمكين الجمهور من الاستماع إلى المسؤولين المنتخبين وزعماء العالم بشكل مباشر. إنه مبني على مبدأ أن للناس الحق في مساءلة السلطة في العلن”.

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال ماسك إن حظر ترامب كان خطًأ و”قرارًا غبيًا من الناحية الأخلاقية”.

وواجه ماسك سلسلة من الأزمات منذ استحواذه على عملاق التواصل الاجتماعي، بما في ذلك قراره بطرد آلاف الموظفين – مما أدى إلى استقالة مئات آخرين.

والجمعة، أرسل ماسك مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني الموزعة على نطاق واسع إلى الموظفين الباقين يطلب فيها من “أي شخص يكتب البرامج بالفعل” أن يقدم تقريرًا إلى مقر الشركة.