هروب ملك الكوبرا من حديقة حيوان سويدية.. وهذا ما حدث

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تسلل ثعبان كوبرا سام، يكاد طوله يبلغ 3 أمتار، هاربا من حديقة حيوان سويدية، مسببا ذعرا شديدا لمرتادي الحديقة.

الحديقة تغلق أبوابها

أغلق المكان أبوابه، جزئيا، أمام الجمهور، بعد 3 أيام من هروب الثعبان الذي يحمل اسم “هوديني” إثر انزلاقه من حوضه المائي، بعد أيام فقط من وصوله.

رواد الحديقة يوثقون

وعرض أحد المقاطع عبر الإنترنت زائرا مذعورا وهو يسأل: “هل من الآمن أن أكون هنا؟”. وأجاب أحد الموظفين بهدوء في المقطع: “لا، لكننا نعمل على ذلك”، بحسب وكالة AFP.

ارتكبنا خطأ ما

واعترف أحد حراس الثعابين، بو جونسون، لصحيفة Dagens Nyheter السويدية: “من الواضح أننا ارتكبنا خطأ”. وقال المدير إن الحديقة ستظل مغلقة حتى تنتهي عملية إيجاد “هوديني” – مع بقاء أجزاء أخرى من حديقة الحيوان، بما في ذلك متجر الهدايا، مفتوحة.

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إدارة الحديقة: لا يوجد خطر

وأنكرت إدارة حديقة الحيوان السويدية، وجود أي خطر على الزوار أو الضيوف، وصرحت بأن: “خطر خروجه يعتبر غير موجود”، وأضافت أنه حتى لو تمكن من الخروج: “لن ينجو من المناخ البارد”.

