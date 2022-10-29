السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. تصادم عمد يتسبب في انحراف مركبة على طريق سريع
هروب ملك الكوبرا من حديقة حيوان سويدية.. وهذا ما حدث
اغتيال سياسي رفيع المستوى بوابل من الرصاص في هذه الدولة
في 7 دول.. الاتحاد الأوروبي يجمد أصولا روسية بقيمة 17 مليار يورو
5 فئات مستثناة من قرار تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ
سقطة جديدة يقع فيها بايدن.. هذا ما كشفته الكاميرات(فيديو)

الرئيسية

 /

منوعات

 /

هروب ملك الكوبرا من حديقة حيوان سويدية.. وهذا ما حدث

هروب ملك الكوبرا من حديقة حيوان سويدية.. وهذا ما حدث

هروب ملك الكوبرا من حديقة حيوان سويدية.. وهذا ما حدث
٠٨:٢٨:٤٩ م، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تسلل ثعبان كوبرا سام، يكاد طوله يبلغ 3 أمتار، هاربا من حديقة حيوان سويدية، مسببا ذعرا شديدا لمرتادي الحديقة.

الحديقة تغلق أبوابها 

أغلق المكان أبوابه، جزئيا، أمام الجمهور، بعد 3 أيام من هروب الثعبان الذي يحمل اسم “هوديني” إثر انزلاقه من حوضه المائي، بعد أيام فقط من وصوله.

رواد الحديقة يوثقون

وعرض أحد المقاطع عبر الإنترنت زائرا مذعورا وهو يسأل: “هل من الآمن أن أكون هنا؟”. وأجاب أحد الموظفين بهدوء في المقطع: “لا، لكننا نعمل على ذلك”، بحسب وكالة AFP.

ارتكبنا خطأ ما

واعترف أحد حراس الثعابين، بو جونسون، لصحيفة Dagens Nyheter السويدية: “من الواضح أننا ارتكبنا خطأ”. وقال المدير إن الحديقة ستظل مغلقة حتى تنتهي عملية إيجاد “هوديني” – مع بقاء أجزاء أخرى من حديقة الحيوان، بما في ذلك متجر الهدايا، مفتوحة.

اقرأ أيضا:

ليس لأصحاب القلوب الضعيفة.. أول فيديو للحظة ابتلاع ثعبان ضخم لـ امرأة إندونيسية

إدارة الحديقة: لا يوجد خطر

وأنكرت إدارة حديقة الحيوان السويدية، وجود أي خطر على الزوار أو الضيوف، وصرحت بأن: “خطر خروجه يعتبر غير موجود”، وأضافت أنه حتى لو تمكن من الخروج: “لن ينجو من المناخ البارد”.

الكلمات الدلالية:
السويد ثعبان سام ثعبان كوبرا ستوكهولم هروب ثعبان الكوبرا

مواد ذات صلة

المزيد
بعد 8 أسابيع من ثوران البركان.. العثور على أول جثة في لابالما الإسبانية

بعد 8 أسابيع من ثوران البركان.. العثور على أول جثة في لابالما الإسبانية

١١:١٥ ص، الأحد، ١٤ نوفمبر ٢٠٢١
“الغنيمان”: هذا هو المستقبل الحقيقي الذي يجب على الإنسان أن يعمل له

“الغنيمان”: هذا هو المستقبل الحقيقي الذي يجب على الإنسان أن يعمل له

٠٢:٠٥ ص، السبت، ٠٢ يوليو ٢٠٢٢
تهز دولة عربية.. يقتل زوجتيه بإطلاق النار على رأس كل منهما في نهار رمضان

تهز دولة عربية.. يقتل زوجتيه بإطلاق النار على رأس كل منهما في نهار رمضان

١٢:٥٨ ص، الخميس، ٢١ أبريل ٢٠٢٢
بريطانيا: مؤسسات التواصل بعيدة عن معالجة الاستغلال الجنسي للأطفال

بريطانيا: مؤسسات التواصل بعيدة عن معالجة الاستغلال الجنسي للأطفال

٠١:٤٨ م، الأثنين، ٠١ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *