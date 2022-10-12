يدخل اليوم.. معلومات عن موسم «الوسمة» وسبب تسميته بـ «عواد البرد»

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قال الدكتور خالد الزعاق خبير الأرصاد الجوية إن الوسمة هي العلامة التي توضع على الإبل، فالعرب يسمون إبلهم لتمييزهم في المرعى وكذلك مطر السماء يسم الأرض بالنبات حينما يهطل في تلك الفترة.

وأضاف في مقطع فيديو: سُمي بذلك من “الوسمة”، وهي فترة زمنية محدودة وقتاً ليست اسماً لنجم، كحال موسم سهيل، وإذا نزل المطر في هذه الفترة ينبت جميع الحشائش البرية.

وتابع: اليوم يدخل علينا موسم الوسم وهو ألطف وأجمل وأروع أيام السنة على الإطلاق ومدته الحسابية 52 يوماً، وتكون مدته التأثيرية 90 يوماً، فالعشرون يوماً الأخيرة من موسم سهيل “الأصفري” والعشرون يوماً الأول من موسم المربعانية داخلة في حيز الوسم من حيث التأثير.

وأشار إلى أنه مع دخول موسم الوسم تنكمش الرطوبة على جميع السواحل، وتنتهي رياح السموم، بينما تهب بين آن وآخر رياح باردة مع برق خفيف.

ماذا يقصد بالوسم ولماذا أطلق عليه العرب «عواد البرد»؟

وسمي بهذا الاسم لأنه يسم الأرض بالخضرة والنبات، ‏وإذا تتابع الخير والمطر في هذه الفترة يعقبه ربيع مميز ويظهر الفقع (الكمأة).

ولا يعتبر “الوسم” بمنزلة أو نجم في السماء، إنما هو مصطلح لموسم أو فترة مميزة من الزمان، يضم أربع منازل قمرية، كل منزلة 13 يوماً، وهي: منزلة العواء في 16 أكتوبر، والسماك في 29 أكتوبر، ثم الغفر في 11 نوفمبر، وأخيراً الزبانا في 24 نوفمبر.

ويطلق عليه العرب “عواء البرد”، لأنه يأتي بالبرد، ويعتبر أفضل أوقات نزول المطر. ويعد «الوسم» من أهم المواسم، يعقبه موسم «المربعانية» وله (39) أو (40) يوماً، وفيه يبرد الجو، أما نهايتها يشتد البرد ويطول الليل

علامات دخول الوسم

وهناك علامات عدة واضحة لدخول الوسم، منها: يبدأ عبور الطيور المهاجرة سماء الجزيرة العربية، ويُجنى عسل السدر، وتكون حركة السحب من الغرب إلى الشرق استجابة للتيار النفاث الغربي، كما تعتدل الأجواء ليلاً بشكل كبير نتيجة حركة الشمس الظاهرية للجنوب، إضافة إلى موجات غبار متوسطة نتيجة المنخفضات العلوية التي تنحدر نحو المنطقة.

وخلال هذا الموسم تظهر الكثير من الأمراض الموسمية المرتبطة بتغير الجو، كالأنفلونزا؛ بسبب التفاوت الكبير بين درجات حرارة النهار الدافئ، والليل الذي قد تلتمس فيه البرودة.

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