13 % من المواطنين يسعون للعلاج.. و 5 حالات نفسية هي الأكثر شيوعًا

تواصل – فريق التحرير:

كشف مجلس شؤون الأسرة أن 13 % من المواطنين السعوديين يسعون لتلقي العلاج النفسي، موضحا أن هناك 5 حالات نفسية هي الأكثر شيوعا.

جاء ذلك في إنفوجراف نشره المجلس على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”ـ تزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية.

أكثر الحالات النفسية شيوعًا

وأوضح المجلس أن أكثر الحالات النفسية شيوعا هي: القلق من الانفصال عن الشريك، الاكتئاب، الوسواس القهري، وثنائي القطب، الرهاب الاجتماعي.

وأضاف أن الأعراض التي تستوجب زيارة الطبيب هي: ظهور الآلام الجسدية بدون تفسير واضح، فرط المشاعر السلبية، القلق والحزن بصورة دائمة، تغيير أنماط النوم، إدمان العقاقير المهدئة، اضطراب الأداء العام في العمل.

ودعا المجلس إلى الحصول على النصح من المتخصصين في اليوم العالمي للصحة النفسية.

وقال: لا تجعل ضغوطات الحياة والعمل تتحكم بك بادر بطلب العون واقض وقتك بسعادة.

اليوم العالمي للصحة النفسية

وفي 10 أكتوبر من كل عام، يجري الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، لتسليط الضوء على قضايا الصحة النفسية، وإجراء مناقشات أكثر انفتاحًا بشأن الأمراض النفسية سواء من حيث الخدمات أو وسائل الوقاية على حد سواء.

أهمية اليوم العالمي للصحة النفسية

وفي عام 1992، بدأ إحياء اليوم العالمي للصحة النفسية، بناء على مبادرة من الاتحاد العالمي للصحة النفسية، وهي منظمة دولية للصحة النفسية مع أعضاء وشركاء في أكثر من 150 بلدًا.

ويكون يوم الصحة النفسية في بعض البلدان، هو جزء من عملية أكبر لأسبوع التوعية بمرض نفسي.

والصحة النفسية مهمة جدًا للإنسان، حيث تؤدي إلى تحقيق التوافق والانسجام والتكامل بين خصائص شخصية الفرد في جوانبها العقلية والانفعالية ،وكذلك تسهم في استثمار طاقاته المختلفة على أتم وجه بما يحقق أهدافه.

اقرأ أيضًا:

اليوم العالمي للصحة النفسية.. 3 قواعد ذهبية لحياة إيجابية