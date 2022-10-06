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«فهد» يشعل مواقع التواصل بالغضب.. ومطالبات في المملكة بالقبض عليه
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«فهد» يشعل مواقع التواصل بالغضب.. ومطالبات في المملكة بالقبض عليه

«فهد» يشعل مواقع التواصل بالغضب.. ومطالبات في المملكة بالقبض عليه

«فهد» يشعل مواقع التواصل بالغضب.. ومطالبات في المملكة بالقبض عليه
٠٣:٠٤:٢٣ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

طالب العديد من مغردي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الجهات الأمنية بالمملكة بالقبض على “فهد” معذب القطط، بعدما ظهر في أكثر من مقطع وهو يعذب قططًا بكل قسوة.

ومن أجل هذا المطلب؛ قام عدد من المغردين بتدشين وسمين هما:

ـ #القبض_على_فهد_معذب_القطط
ـ #السايكو_فهد

مطالبات بالقبض على مُعذّب القطط

واستنكر المغردون تعذيب فهد للقطط، مناشدين وزارة الداخلية والجهات الأمنية القبض على فهد والحكم عليه بأشد عقوبة بسبب هذا الفعل الوحشي.

وعبر صاحب حساب “محمد” عن صدمته بسبب هذا الفعل من فهد وقال: “اِحذر أن تُؤذي رُوحًا لا تستطيع دفع أذاكَ إلا بأنين لا يسمعهُ إلا الله”.

إحدى المغردات وتدعى “ندى”: “عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ في هِرَّةٍ سَجَنَتْها حتَّى ماتَتْ، فَدَخَلَتْ فيها النَّارَ، لا هي أطْعَمَتْها ولا سَقَتْها، إذْ حَبَسَتْها، ولا هي تَرَكَتْها تَأْكُلُ مِن خَشاشِ الأرْضِ”.

وأتت صاحبة حساب “إيمان” بمعنى جميل جدًا من معاني الإحسان للحيوان، فقالت: “إذا جاءك الحيوان يبحث عن طعام فلا ترده، فما أتاك إلا ليزيل عنك قليلاً من سيئاتك”.

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الكلمات الدلالية:
الجهات الأمنية تعذيب قطة فهد معذب القطط معذب القطط وزارة الداخلية

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