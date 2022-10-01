أخطاء شائعة يقع فيها قائدوا السيارات تضر بمركباتهم

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كشف خبراء الهيئة الألمانية للفحص الفني بتنظيف شفرات مساحات الزجاج الأمامي عن ملاحظة قصور في عملها عند تنظيف الزجاج الأمامي.

وأوضح الخبراء أن عملية التنظيف تتم باستخدام إسفنجة وماء مع بعض المنظفات المخففة أو الشامبو الخاص بالسيارات، مع مراعاة أن تتم عملية التنظيف بحرص شديد ومع القليل من الضغط.

كما يمكن الاستعانة بمنظف غير مخفف مع قطعة قماش في حال الاتساخات العنيدة وحذر الخبراء من استعمال المواد المذيبة والبنزين، والتي تضر بالمادة المطاطية.

ضرورة فحص المساحات أكثر من مرة

و أوصى الخبراء الألمان بفحص المساحات أكثر من مرة خلال العام الواحد، لا سيما قبل موسم الأمطار، مع استبدالها إذا لزم الأمر، وذلك بشراء موديلات موثوقة من شركات ذات سمعة طيبة، وذلك للحصول على أعلى النتائج وأطول فترة عمر افتراضي ممكنة.

نصائح لعبور فصل الشتاء بأمان

وقدمت مجلة السيارات “أوتو جازيت” الألماني، بعض النصائح لقائدي السيارات الكهربائية، والتي يمكن من خلالها عبور فصل الشتاء بأمان والتغلب على تلك المشاكل.

وأوصى الخبراء الألمان أنه عند انخفاض درجات الحرارة بشدة فإن صاحب السيارة الكهربائية عليه إبقاء السيارة متصلة بالشاحن، حتى لو لم تكن البطارية بحاجة للشحن.

وأضافوا أنه يُفضل عند الحاجة لتشغيل وظيفة التدفئة أن يتم تشغيلها أثناء الشحن لتوفير طاقة البطارية للسير. كما أوصى الخبراء بصف السيارة في المرآب بدلا من الخارج.

كما أوصى الخبراء بإعادة شحن البطارية مباشرة بعد العودة من الرحلة؛ حيث تكون البطارية في درجة حرارة مناسبة لعملية الشحن.

وشدد الخبراء على ضرورة صيانة الإطارات والحفاظ عليها تعتبر إجراء معقد قبل فصل الشتاء، ولكن لنتائجها مردود إيجابي على كفاءة عمل السيارة دون شك.

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