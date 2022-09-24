سيارة «رنج روفر» تجتاح 7 مركبات متوقفة وتبتر قدم شاب في لبنان (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، فيديو وثقته كاميرا مراقبة يوثق لحظة اجتياح سيارة من نوع “رنج روفر” لعدد من السيارات المتوقفة على جانب الطريق.

وحسب إعلام محلي، فإن السيارة دهست عددًا من السيارات والمارة، وعدداً من الصرافين المتواجدين في المكان، قبالة مسجد الحريري في مكسر العبد في صيدا بعدما فقدت سائقتها السيطرة عليها.

وأدّى الحادث إلى وقوع 3 جرحى، بينهم شاب بُترت إحدى قدميه.

كما أدّى الحادث إلى وقوع أضرار مادية في أكثر من 7 سيارات ودراجة نارية متوقفة في المكان.

وقد حضرت إلى المكان فرق الإسعافات التابعة لفوج الإنقاذ الشعبي، والصليب الأحمر اللبناني، وجمعية الشفاء وعملوا على نقل الجرحى إلى مستشفيات حمود ولبيب الطبي والهمشري.