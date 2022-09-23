بارقة أمل.. علماء يكتشفون علاجًا للشلل

تواصل – فريق التحرير:

في خطوة جيدة تمنح عشرات الآلاف بارقة أمل نحو حياة طبيعية، توصل علماء إلى طريقة يمكن أن تكون علاجا للشلل، عبر إصلاح الألياف التالفة في العمود الفقري.

وبحسب صحيفة “الديلي ميل”، البريطانية، فقد تمكن علماء من إمبريال كوليدج لندن في إنجلترا من تحفيز تجديد الألياف المحورية في العمود الفقري للفئران بعد ثلاثة أشهر من تعرضها لإصابة مدمرة به تركتها غير قادرة على المشي.

واختبر الباحثون عقارا يمكن استخدامه لتنشيط تجديد المحور العصبي في الفئران التي تعاني من إصابات في النخاع الشوكي.

اختبار العقار

وجرى اختبار العقار على فئران لمدة عشرة أسابيع، وبعد الانتهاء من العلاج، وجد العلماء أن محاور جديدة تنبت في النخاع الشوكي.

ووفق العلماء، فإنه بعد أن تم تناول العقار بشكل منتظم مرة واحدة في الأسبوع، وُجد أنه يمكن أن يعزز إعادة نمو الخلايا العصبية وزيادة نقاط الاشتباك العصبي اللازمة لانتقال الخلايا العصبية.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا مهم لأن إصابة الحبل الشوكي المزمنة هي حالة ليس لها علاج تفشل فيها إعادة تنمية الخلايا العصبية وإصلاحها.

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