الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بارقة أمل.. علماء يكتشفون علاجًا للشلل
عاجل.. إطلاق نار أحياء مختلفة من العاصمة الإيرانية طهران(فيديو)
شاهد.. سيل وادي ريم الشقيق بجازان يجري في طريقه للبحر الأحمر
«تويتر» تدعم أبحاث حول «التضليل» عبر الإنترنت
شاهد .. شاب يُشعل النار في نفسه لسبب «لا يخطر على البال»
بالفيديو.. شاب يتصرف بشهامة ويعيد “بخاخًا” لفتاة ويغض البصر

الرئيسية

 /

صحة

 /

بارقة أمل.. علماء يكتشفون علاجًا للشلل

بارقة أمل.. علماء يكتشفون علاجًا للشلل

بارقة أمل.. علماء يكتشفون علاجًا للشلل
١١:٤٦:٠٨ م، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

في خطوة جيدة تمنح عشرات الآلاف بارقة أمل نحو حياة طبيعية، توصل علماء إلى طريقة يمكن أن تكون علاجا للشلل، عبر إصلاح الألياف التالفة في العمود الفقري.

وبحسب صحيفة “الديلي ميل”، البريطانية، فقد تمكن علماء من إمبريال كوليدج لندن في إنجلترا من تحفيز تجديد الألياف المحورية في العمود الفقري للفئران بعد ثلاثة أشهر من تعرضها لإصابة مدمرة به تركتها غير قادرة على المشي.

واختبر الباحثون عقارا يمكن استخدامه لتنشيط تجديد المحور العصبي في الفئران التي تعاني من إصابات في النخاع الشوكي.

اختبار العقار

وجرى اختبار العقار على فئران لمدة عشرة أسابيع، وبعد الانتهاء من العلاج، وجد العلماء أن محاور جديدة تنبت في النخاع الشوكي.

ووفق العلماء، فإنه بعد أن تم تناول العقار بشكل منتظم مرة واحدة في الأسبوع، وُجد أنه يمكن أن يعزز إعادة نمو الخلايا العصبية وزيادة نقاط الاشتباك العصبي اللازمة لانتقال الخلايا العصبية.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا مهم لأن إصابة الحبل الشوكي المزمنة هي حالة ليس لها علاج تفشل فيها إعادة تنمية الخلايا العصبية وإصلاحها.

اقرأ أيضًا:

جراح يحذر من تزايد حالات الشلل بسبب هذا السلوك الخاطئ

 

الكلمات الدلالية:
الشلل العمود الفقري النخاع النخاع الشوكي علاج الشلل

مواد ذات صلة

المزيد
علاجات بديلة لمرض «السكري» لتجنب مضاعفات «الأنسولين»

علاجات بديلة لمرض «السكري» لتجنب مضاعفات «الأنسولين»

٠٢:٢٤ ص، الجمعة، ٢٦ أغسطس ٢٠١٦
خبيرة تغذية تكشف عن أهم المواد الغذائية الغنية بعنصر اليود

خبيرة تغذية تكشف عن أهم المواد الغذائية الغنية بعنصر اليود

٠٣:٣٧ م، الثلاثاء، ٠١ فبراير ٢٠٢٢
استشاري يحذر من عادة منتشرة أثناء تناول الطعام

استشاري يحذر من عادة منتشرة أثناء تناول الطعام

٠٩:٢٤ ص، الأحد، ٠٩ فبراير ٢٠٢٠
6 نصائح ذهبية لخسارة الوزن بعد رمضان

6 نصائح ذهبية لخسارة الوزن بعد رمضان

٠٢:٤٨ م، الجمعة، ٠٨ يوليو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *