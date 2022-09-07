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النشء الصالح.. شباب كويتي يوصون بعضهم بغض البصر في السوق
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النشء الصالح.. شباب كويتي يوصون بعضهم بغض البصر في السوق

النشء الصالح.. شباب كويتي يوصون بعضهم بغض البصر في السوق

النشء الصالح.. شباب كويتي يوصون بعضهم بغض البصر في السوق
١١:٤٦:٢٩ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشف الخبير الكويتي أحمد الهولي عن تصرف وأخلاق عالية رصدها لمجموعة من الشباب الكويتي وهم يدخلون إلى السوق، حيث قال أحدهم موصيا بقية إخوانه بأن يغضوا من أبصارهم.

وفي صورة التقطها المدرب أحمد الهولي  ونشرتها صحيفة “المجلس” الكويتية، يظهر أربعة من الشباب وهم يمشون بكل أدب وأخلاق وسط السوق، وبدا على مشتيهم العزم على غض البصر فمشيتهم متزنة سريعة قاصدة.

وعلق الخبير الهولي على الصورة التي التقطها قائلا: “سمعت شقيقهم الأكبر يوصي إخوته «عليكم بغض البصر وأنتم تمشون في السوق» ففرحت بهذا النشء الصالح بارك الله بهم جميعا”.

الكلمات الدلالية:
أحمد الهولي أسواق الكويت النشء الصالح شباب كويتي غض البصر

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