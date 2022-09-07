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بالفيديو.. جماعات “النباتيين” في بريطانيا تصعّد حربها ضد شركات الألبان
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بالفيديو.. جماعات “النباتيين” في بريطانيا تصعّد حربها ضد شركات الألبان

بالفيديو.. جماعات “النباتيين” في بريطانيا تصعّد حربها ضد شركات الألبان

بالفيديو.. جماعات “النباتيين” في بريطانيا تصعّد حربها ضد شركات الألبان
٠٨:٥٨:٠٠ ص، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

هاجم نباتيون في بريطانيا، شاحنات تابعة لمصانع ألبان، ووثقوا بمقاطع فيديو، هجومهم على السيارات وثقب إطاراتها، لمنعها من الوصول إلى المتاجر.

فيما تستمر الحرب بين النباتيين والشركات المصنعة للألبان ومنتجاتها، واللحوم وغيرها، وشملت هذه الحرب مظاهرات عديدة في أنحاء متفرقة من انجلترا، تناهض تناول اللحوم والألبان، وتدعو إلى النظام النباتي.

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وفي مطلع عام 2019، كشفت سلسلة المتاجر البريطانية “ويتروس” أن ثلث المستهلكين في بريطانيا يقولون إنهم خفضوا استهلاكهم من اللحوم أو منعوه في نظامهم الغذائي.

فيما سجلت أعداد قياسية في موقع “Veganuary”، الذي يلهم ويقدم الدعم للأشخاص الذين يتحولون نحو الحياة النباتية، في محاولة لاعتماد نظام غذائي يستند في الأساس إلى الخضراوات، على الأقل لبضعة أسابيع.

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