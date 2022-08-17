بوتين يقرر مليون روبل كجائزة لكل روسية تنجب 10 أطفال

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أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جائزة من الحقبة السوفيتية للنساء اللواتي لديهن عشرة أطفال أو أكثر، حيث تواجه روسيا أزمة “ديموغرافية متفاقمة” بسبب الحرب في أوكرانيا، وفقا لتقرير لصحيفة “التايمز” البريطانية.

وتحت عنوان “الأم البطلة”؛ ووقع بوتين مرسوما بشأن إنشاء لقب في روسيا لتشجيع هؤلاء الأمهات، وتم نشر المرسوم على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية على الإنترنت.

وفقا لوسائل إعلام روسية؛ وبموجب مرسوم بوتين، سيتم منح النساء الحاصلات على اللقب مبلغا قدره مليون روبل روسي بما يعادل (16 ألف دولار أمريكي) لمرة واحدة بعد بلوغ الطفل العاشر عامة الأول.

وللحصول على اللقب يشترط أن يكون الأطفال التسعة الآخرين على قيد الحياة، وسيتم منح الفائزات ميداليات ذهبية مزينة بالعلم الروسي وشعار الدولة.

وفي عام 1944، أسس الزعيم السوفيتي السابق، جوزيف ستالين، لقب “الأم البطلة” للتشجيع على تأسيس عائلات كبيرة بعد وفاة عشرات الملايين من المواطنين السوفيات خلال الحرب العالمية الثانية.