5 نصائح لرفع تبريد مكيف السيارة سريعاً في الصيف

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يعاني كثير من قائدي المركبات، من انخفاض تبريد مكيف سياراتهم في فصل الصيف، وهو الأمر الذي يسبب ازعاجاً كبيراً لهم خاصة عند بداية القيادة، وذلك لارتفاع حرارة مقصورة السيارة بشدة.

وأوضحت دراسة نشرتها مجلة السيارات الألمانية “أوتوبيلد”، أن ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة يؤثر بالسلب على تركيز قائد السيارة وسرعة استجابته، ما يرفع خطر وقوع حادث.

وينصح الخبراء لرفع تبريد المكيف سريعاً، باتباع هذه الإجراءات:

1- تهوية السيارة:

يفضل قبل ركوب السيارة فتح الأبواب وزجاج النوافذ من أجل تهوية السيارة وخروج الهواء الساخن.

2- تشغيل المروحة أولاً:

قبل الانطلاق بالسيارة قم بتشغيل المراوح إلى أقصى الاعدادات، وذلك لطرد الهواء الساخن ودخول الهواء الذي في الخارج، وبعد ذلك شغّل المكيف مع ضبطه قليلاً فوق الحد الأدنى، ثم أعد إغلاق النوافذ.

3- ركن السيارة في الظل:

من الهام ركن السيارة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، وذلك كي لا ترتفع حرارة المقصورة بشدة، ما يؤدي إلى تسخين المقاعد والأجزاء الداخلية.

4- تظليل الزجاج:

يفضل تظليل زجاج السيارة بوضع لاصق عاكس عليه، مما يقلل من حدة أشعة الشمس التي تخترق الزجاج، وهو ما يساعد مكيف السيارة على تبريد الهواء داخلها سريعا.

5- صيانة المكيف:

يجب إجراء الصيانة الدورية لمكيف الهواء بشكل منتظم، وذلك بتغيير الفلتر، وضبط الفريون وتزويده، وفحص صمامات وأنابيب الفريون للتأكد من سلامتها.