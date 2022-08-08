الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
استشاري يكشف أهم أسباب حدوث التشنجات لدى كبار السن
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صحة

استشاري يكشف أهم أسباب حدوث التشنجات لدى كبار السن

استشاري يكشف أهم أسباب حدوث التشنجات لدى كبار السن
١١:٢٦:٠٥ م، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. أنس البراك ‎استشاري وأستاذ مساعد بطب المخ والأعصاب، سبب التشنجات التي قد تنتاب كبار السن، وعلاقتها بالصرع.

وقال البراك، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن سبب التشنجات عند كبار السن غالبا يرجع لحصول جلطة صغيرة بالدماغ حصلت قبل فترة وأصبحت بؤرة صرعية”.

وأضاف د. أنس البراك “ما يميز التشنجات بعد السكتات الدماغية أن كثير منها يسهل التحكم بها باستخدام الأدوية المناسبة”.

يذكر أن الجمعية الألمانية لطب الأعصاب، أوضحت أن الصرع لدى بعض كبار السن، يعد ثالث أكثر أمراض الجهاز العصبي شيوعاً لدى كبار السن بعد الخرف والسكتة الدماغية.

وبينت الجمعية أن أسباب الإصابة بالصرع لدى كبار السن تتمثل في اضطرابات الدورة الدموية في الدماغ وأورام المخ وإصابات الدماغ الرضية، كما يرتفع خطر الإصابة بالصرع بعد الإصابة بالخرف أو السكتة الدماغية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتتمثل أعراض الصرع في فقدان الوعي لمدة قصيرة مع التحديق اللاحق والتشوش الذهني اللاحق والتشنجات الجسدية وتيبس العضلات.

وأكدت أنه ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتم في الغالب بواسطة الأدوية المضادة للصرع.

وتابعت أنه عندما لا تنجح الأدوية في السيطرة على نوبات الصرع بدرجة كافية، قد تكون الجراحة أحد الخيارات المتاحة؛ حيث يقوم الجرَّاح بإزالة المنطقة، التي تسبب نوبات الصرع في الدماغ.

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أنس البراك التشجنات الصرع بؤرة صرعية تشجنات كبار السن كبار السن

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