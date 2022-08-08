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كيف تتخلص من النمل بطرق آمنة وفعالة؟.. خبير زراعي يوضح
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كيف تتخلص من النمل بطرق آمنة وفعالة؟.. خبير زراعي يوضح

كيف تتخلص من النمل بطرق آمنة وفعالة؟.. خبير زراعي يوضح
٠٤:٥٣:٢٧ م، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

كشف المهندس الزراعي، أحمد الحجي، عن الطرق الآمنة والفعالة للتخلص من النمل في المنازل.

وقال إن ذلك يكون عن طريق إزالة التشققات بالأرض والجدران، ناصحًا باستخدام الخل الأبيض لعدة مرات، وكذلك استخدام  المواد الطبيعية مثل قشور الخيار، وعصارة البصل والملح.

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وأوضح الحجي، خلال مقابلة على قناة السعودية، أنه يمكن استخدام الفلفل الحار سواء محلول أو بودرة، داخل الأماكن التي يخرج منها النمل، لافتًا أن “مستعمرات النمل” دائمًا تكون قريبة من المنازل، وحينما تتوفر لها الفرصة تكون داخل المنزل حتى ولو كان هذا المنزل نظيفًا.

وأكد الحجي، أن أول ما يلفت انتباه النمل هو وجود طعام مكشوف، حيث لدى النمل قرون استشعار تجعله ينجذب نحو الطعام المكشوف.

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