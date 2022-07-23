السبت، ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
أبها في حلة جديدة.. هطول الأمطار ودرجة حرارتها 20 مئوية
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أبها في حلة جديدة.. هطول الأمطار ودرجة حرارتها 20 مئوية

أبها في حلة جديدة.. هطول الأمطار ودرجة حرارتها 20 مئوية
٠٩:٠٦:٥٣ م، السبت، ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

سجلت درجات الحرارة اليوم السبت في مدينة أبها 20 درجة مئوية، مسجلة بذلك انخفاضا كبيرا لدرجات الحرارة في هذا الوقت وعن باقي المدن بالمملكة.

هذا وقد رافق هذا الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، هطول أمطار رعدية كست مدينة أبها حلة على حلتها الجميلة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة يمتد تأثيرها على الاجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي), في حين يستمر تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى على أجزاء من مناطق شرق ووسط المملكة والمدينة المنورة.

الكلمات الدلالية:
أمطار رعدية الربع الخالي مدينة أبها هطول الأمطار

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