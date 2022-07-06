ولادة طفلة بثمانية أطراف في الهند

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وضعت سيدة هندية من ولاية أوتار براديش شمال الهند طفلة بأربع أياد وأربع أرجل متصلة بمنطقة البطن، ما أثار ضجة واسعة في كل أنحاء البلاد.

وبلغ وزن الطفلة 6.5 رطلاً عند الولادة، في مركز “شاه أباد” للصحة المجتمعية في ولاية أوتار براديش، باعتبارها المنطقة الأكثر اكتظاظًا سكانيا في الهند.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الناس توافدوا لرؤية الطفل بعد انتشار خبر الولادة، لرؤية هذه الطفلة.

وعن الأسباب الطبية لمثل هذه الحالات؛ فقد يؤدي الاضطراب الجيني إلى ظهور أذرع أو أرجل أو يدين أو أقدام إضافية غير صالحة للاستعمال تظهر عادة منكمشة ومشوهة.

وتنشأ بعض الحالات في سيناريوهات التوأم الملتصق، حيث إن واحدا من التوأم يتحلل بالكامل ماعدا طرف واحد أو أكثر، والذي ينتهي بالتصاقه بالتوأم الآخر.