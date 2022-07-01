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مخترع أول جوال في العالم: “اتركوا هواتفكم وعيشوا حياتكم”

مخترع أول جوال في العالم: “اتركوا هواتفكم وعيشوا حياتكم”
٠٢:٤٥:٠٢ ص، السبت، ٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

نصح مخترع أول جهاز هاتف محمول في العالم مارتن كوبر، البالغ من العمر 92 عامًا، المستخدمين بعدم الإفراط في استخدام هواتفهم المحمولة، مطالبًا إياهم بأن يستمتعوا ويستفيدوا من أوقاتهم وحياتهم بشكل أفضل، بدلًا من إهدار الوقت على الهواتف، بحسب ما نشرته صحيفة “نيويورك بوست”.

و خلال مقابلة مع برنامج “بي بي سي بريكفاست الخميس، قالت إحدى المشاركات إنها تقضي ما يزيد عن خمس ساعات يوميًا على هاتفها. فانفجر  كوبر بالضحك بعدما عقب على حديث المشاركة قائلًا: “هل أنت حقا؟ هل تقضين حقًا خمس ساعات في اليوم؟ استفيدي بحياتك!”، وفق “العربية”.

اخترع كوبر هاتف Motorola DynaTAC 8000X عام 1973،وهو أول هاتف محمول في العالم، حيث كان يعمل في شركة موتورولا منذ أكثر من عشرين عاما، وكان محبطًا بسبب تزايد شعبية هواتف السيارات، والتي كانت تستدعي أن يقضي البعض الكثير من الوقت في السيارة لاستخدام الهاتف.

وأضاف كوبر في لقاء بثته شبكة CBS، أنه توصل بعد ذلك إلى فكرة صنع هاتف محمول يمكن استخدامه داخل السيارة أو خارجها وفي أي مكان أثناء تواجدهم في الخارج وأداء المهمات.

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الهواتف المحمولة مارتن كوبر مخترع أول جهاز هاتف محمول في العالم

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