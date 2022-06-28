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إيقاف متصفح «إنترنت إكسبلورر» يتسبب بفوضى في اليابان.. ماذا حدث؟
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إيقاف متصفح «إنترنت إكسبلورر» يتسبب بفوضى في اليابان.. ماذا حدث؟

إيقاف متصفح «إنترنت إكسبلورر» يتسبب بفوضى في اليابان.. ماذا حدث؟
٠٣:٠٧:٣٧ ص، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

تسبب قرار شركة “مايكروسوفت” بإيقاف الدعم عن متصفح “إنترنت إكسبلورر” في 16 يونيو، في أزمة في اليابان.

وأوضحت صحيفة “نيكي” اليابانية، أن العديد من الشركات والوكالات الحكومية في البلاد، التي انتظرت تحديث مواقعها على الإنترنت حتى اللحظة الأخيرة، شعرت بقلق شديد من إجراء “مايكروسوفت”.

وتلقت شركة تطوير البرامج “كمبيوتر إنجنيرينغ أند كونسلتنغ”، التي تتخذ من طوكيو مقرا لها، في أبريل، طلبات للمساعدة، إحداها ناشدت الشركة، قائلة: “هل يمكنك فعل شيء ما حتى لا نواجه أية مشاكل”.

ومما تسبب في تصاعد الأزمة، أن أغلب هؤلاء العملاء هم وكالات حكومية ومؤسسات مالية وشركات تصنيع وخدمات لوجستية تشغل مواقع ويب متوافقة فقط مع متصفح “إنترنت إكسبلورر”.

وعلق مسؤول في الشركة، الذي يتوقع أن تستمر الفوضى بين العملاء المماطلين “بضعة أشهر”، بقوله “لقد علموا (بالتوقف التدريجي) منذ فترة طويلة، لكن لا بد أنهم أرجؤوا اتخاذ الإجراءات”.

يذكر أن شركة “مايكروسوفت” أوقفت دعم متصفح “إنترنت إكسبلورر” رسميا، في 15 يونيو، بعد 27 عاما من الخدمة، والآن ينتقل العديد من المستخدمين إلى “غوغل كروم”.

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