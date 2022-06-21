أغرب واقعة طلاق.. زوج يهدم قصرًا بناه على أرض زوجته (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

في واحدة من أغرب الخلافات بين الزوجين التي انتهت بالطلاق، قام زوج بهدم قصرًا بناه على أرض تملكها زوجته، بسبب الخلاف بينهما.

ووصل الخلاف بين زوجين في غانا، إلى المحكمة فقررا الطلاق، لكن المشكلة التي وقعت كانت بسبب أن قصرهما الذي يسكنونه بناه الزوج على أرض تملكها زوجته.

وحسب الناشر المعروف إياد الحمود، فإن الزوجة رفضت دفع ثمن البناء للزوج، كما رفضت بيع المنزل لتقاسم المبلغ مع زوجها، فما كان من الزوج إلا أن هدم المنزل بالكامل.

ويظهر في الفيديو قيام جرافات بهدم القصر الفخم، في مشهد غريب، فيما ظهر الزوج وهو يصور عملية الهدم بنفسه ويظهر عليه الحزن الشديد.