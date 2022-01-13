الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الطبيب المتهم بـ«قتل» وائل الإبراشي يخرج عن صمته برد غير متوقع

الطبيب المتهم بـ«قتل» وائل الإبراشي يخرج عن صمته برد غير متوقع
0

تواصل- فريق التحرير:

في أول رد للطبيب المصري شريف عباس، المتهم من قبل أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، بالتسبب في تدهور الحالة الصحية للإعلامي الراحل أدت لوفاته، ما جعلها تتهمه بـ”قتل” زوجها.

وقال الأمين العام لنقابة الأطباء في مصر أيمن سالم، إن الطبيب المعالج للراحل وائل الإبراشي، قال إنه لم يكون مسئولا وحده عن علاج الإعلامي، حسب ما زعمت أرملته.

وأضاف أمين عام نقابة الأطباء، أن الطبيب حضر إلى النقابة اليوم للحديث معه، ومع مستشار قانوني للنقابة، وتقدم بشكوى ضد الدكتور خالد منتصر، وكل من شهر به.

وتابع أيمن سالم، أن الطبيب أفاد بأنه لم يكن يشرف على الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي وحده حسب ما تردد.

وأشار أمين عام النقابة، إلى أن الطبيب قال إنه كان هناك أطباء واستشاريون متخصصيو في علاج مرضى كورونا، يتابعون معه الحالة الصحية للإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

وأكد الطبيب المتهم بتدهور الحالة الصحية للإبراشي، للأمين العام لنقابة الأطباء والمستشار القانوني، أنه اتبع بروتوكول علاجي، تحت متابعة المتخصصين، ولم يلجأ إلى أدوية علاجية غير مسجلة ومتعمدة طبيا، حسب ما زعم خالد منتصر.

وكان الدكتور خالد منتصر، قال إن الطبيب المعالج للإعلامي وائل الإبراشي، اتبع أساليبًا وأدويةً غير طبية، مستندا على روشته طبية سبق أن كتبها للراحل.

وأضاف منتصر، أن الطبيب المتهم، أصر على علاج الإبراشي في المنزل، وعدم تحويله إلى المستشفى لتلقى العلاج، في ظل تدهور حالته الصحية وفقا لنتائج التحاليل الطبية.

مواد ذات صلة

«أغرب روشتة في تاريخ الطب».. طبيب يكشف الكارثة التي «قتلت» وائل الإبراشي

«أغرب روشتة في تاريخ الطب».. طبيب يكشف الكارثة التي «قتلت» وائل الإبراشي

استشاري: 4 أسباب أدت لتدهور الوضع الوبائي لكورونا

استشاري: 4 أسباب أدت لتدهور الوضع الوبائي لكورونا

هذا الشخص فضحته الكاميرات في جنازة الإعلامي المصري وائل الإبراشي

هذا الشخص فضحته الكاميرات في جنازة الإعلامي المصري وائل الإبراشي

استشاري يوضح الفرق بين المناعة الطبيعية والمكتسبة من الإصابة بكورونا (فيديو)

استشاري يوضح الفرق بين المناعة الطبيعية والمكتسبة من الإصابة بكورونا (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>