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أطعمة ضرورية في وجبة الإفطار لتنشط الدماغ والجهاز العصبي

أطعمة ضرورية في وجبة الإفطار لتنشط الدماغ والجهاز العصبي
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تواصل – وكالات:

نصحت خبيرة التغذية، الروسية إيلينا سولوماتينا، باختيار أطباق الإفطار بعناية تامة، بما يساعد الدماغ والجهاز العصبي على العمل بسرعة منذ ساعات الصباح الأولى.

وقالت: «بالنسبة للفطور، تحتاج إلى فيتامينات ب ، وهو موجود في الحبوب الكاملة وخبز الجاودار، هذه الفيتامينات بمثابة منشطات للجهاز العصبي بأكمله»، وفقاً لـ”سبوتنيك”.

كما أوصت الخبيرة بضرورة تناول البيض بشكل منتظم على الإفطار، لأن ذلك سيساعد على تنبيه الدماغ وجعله يتخذ القرارات الصحيحة بشكل أسرع.

وأضافت: “هناك أطعمة لها تأثير إيجابي على الوظائف الإدراكية للدماغ، أولا وقبل كل شيء، هي البيض، وخاصة صفارها، حيث يحتوي صفار البيض على مادة الكولين، وهي مقدمة لأستيل كولين وهو الناقل العصبي الذي يوفر إشارة بين الخلايا العصبية”.

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