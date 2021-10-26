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مفاجأة تفجرها «التايمز».. هل يكون القضاء على «كورونا» كامناً في «سم العقارب» ؟

مفاجأة تفجرها «التايمز».. هل يكون القضاء على «كورونا» كامناً في «سم العقارب» ؟
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تواصل- وكالات:

يدخل سم العقرب في إنتاج العديد من الأدوية في جميع أنحاء العالم، لكن المفاجأة التي كشفتها صحيفة “التايمز” البريطانية بشأن هذا “السم” أنه ربما يكون قادراً على هزيمة فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة، إن العلماء فى جامعة أبردين فى اسكتلندا وجامعة قناة السويس فى مصر توصلوا إلى أن سم العقرب المميت يمكن أن يساعد فى هزيمة المتغيرات الجديدة للفيروس.

وأكد الباحثين في جامعة أبردين، أن “المزيج الرائع” من السموم الموجودة في لسعات العقارب يمكن أن يحارب متغيرات فيروس كورونا.

وأشار العلماء، أنه تم جمع العقارب من الصحراء المصرية واستخراج السم منها قبل إعادتها إلى بيئتها الطبيعية.

وتحتوي سمومها على الببتيدات ، وكثير منها عبارة عن سموم عصبية قوية وقد تكون مميتة، ومع ذلك تحمل أيضًا صفات قوية مضادة للبكتيريا والفيروسات ويعتقد أنها تحمي الغدة السامة للحيوان من العدوى.

ويعتقد العلماء أن هذه الببتيدات يمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق جيدة لتصميم عقاقير جديدة مضادة لفيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إنهم سيقومون الآن باستخراج المواد الكيميائية المفيدة من السم واستكشاف إمكانية استخدامها لمحاربة كورونا.

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