شاهد ماذا حدث لـ«أسدين» بعد إصابتهما بفيروس كورونا

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شهدت حديقة حيوان «هونولولو» في الولايات المتحدة الأمريكية، إصابة أسدين بفيروس كورونا، في حين لم يتوصل مسؤولي الحديقة إلى مصدر الإصابة.

ونشرت شبكة “سي إن إن” تقريرًا مصورًا عما حدث للأسدين ” كوندا” و” ماكسي”، حيث ظلا يعانان حتى مات أحدهما جراء صعوبة التنفس.

وقالت مسؤولة في الحديقة، أن الأسدين ظهرت عليهما علامات الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي وتم تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا.

وقالت : لقد كنا نبحث بشدة عن أي علامة على مرض بالجهاز التنفسي قد توحي بذلك حتى نتمكن من أخذ العينات بشكل عاجل، مضيفة: ونعلم انه في حدائق الحيوان الأخرى كان يبلغ عن حالات لذلك كنا مستعدين.

وتابعت : “ساءت أعراض كوندو وتوقف عن الأكل، وبينما بدا أنه يستجيب بشكل إيجابي للأدوية تدهورت حالته لدرجة أن كوندو كان يعاني من صعوبة في التنفس حتى مات”.