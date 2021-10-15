ثعبان عملاق بطول 10 أمتار يرعب سكان جزيرة إندونيسية.. شاهد كيف أمسكوا به!

تواصل – فريق التحرير:

فوجئ سكان جزيرة بورنيو الأندونيسية، وأصيبوا بالذهول والرعب بعد العثور من قبل بعض القرويين على ثعبان عملاق، يبلغ طوله 10 أمتار.

وفور عثور القرويين على الثعبان العملاق لم يستطع أحد الاقتراب منه إلا بعد الاستعانة بحفّار لحمله وإبعاده عن المناطق المأهولة.

جدير بالذكر أن انتشار الأفاعي في إندونيسيا، يعد أمراً طبيعياً، لكنّ العثور على ثعابين ضخمة بهذا الحجم يعدّ امراً لافتاً وغير مسبوق .

وسبق أن شهدت البلاد، العثور على جثة مزارع مفقود داخل معدة ثعبان ضخم طوله أربعة أمتار، في مقاطعة سولاويسي الغربية الإندونيسية.