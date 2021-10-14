في حفل بالمملكة.. «لكزس» تزيح الستار عن سيارتها (LX 600 – 2022) بتصميم جديد كلياً

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أزاحت لكزس الستار عن الجيل الجديد 2022 من سيارتها LX 600 في تدشين عالمي بالمملكة.

وتتميز السيارة بتصميم جديد كلياً، فعلى مستوى الوزن تم خفض الوزن بـ 200 كيلوجرام مقارنة بالجيل السابق، ما يؤدي إلى الرشاقة على الطرق.

تتوفر السيارة بثلاث فئات، فئة أوربن “المدن”، وفئة إف سبورت، وفئة VIP، وتتميز فئة VIP الحصرية بمقاعد بالطراز العثماني، وخاصية ماساج المقاعد ضمن مزايا أخرى.

جميع فئات لكزس LX 600 الجديدة متوفرة بمحرك 3.5 لتر توين تيربو 6 سلندر بقوة 409 حصان وعزم دوران 650 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات.

على مستوى المقصورة الداخلية، تم تحديث التصميم كلياً لأول شاشة لمسية مزدوجة في سيارات لكزس، وتتعلق الشاشة العلوية للتحكم بالملاحة والصوت وتفاصيل التضاريس الوعرة مثل نظام مراقبة التضاريس المتعددة، والشاشة السفلية للتحكم في الحرارة.

وتشمل مواصفات السيارة مكيف جديد باسم “الستائر الهوائية”، أفضل مكيف وُجد في سيارة بالعالم في كفاءة وسرعة التبريد.

التصميم الداخلي

المقصورة الداخلية هي لوحة فنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بالرغم من احتفاظ السيارة بطول قاعدة العجلات البالغ 2,850 مم إلا أنها حصلت على العديد من الترقيات لتعزيز السلامة، كما أن تصميم المقصورة أكثر حداثة، مع جلد فاخر وخشب ولمسات معدنية، ولمسات مستوحاة من ريش الصقر، وتتميز بنظام صوتي مارك ليفنسون بـ 25 مكبر صوت، وشاشتان مختلفتان بقياس 7 و12.3 بوصة بإعدادات ليست منفصلة كالتالي:

الشاشة الأكبر تركز على عرض الكاميرا وإعدادات الصوت

الشاشة الأصغر تُستخدم في التحكم في المناخ ومعلومات السيارة

في حين أن النظام الترفيهي يأتي بمساعد صوتي وملفات تعريف المستخدم ودعم السحابة والتحديثات عبر الهواء، وتتميز أيضاً بشاشة أجهزة قياس رقمية.

مميزات أخرى

تأتي السيارة مزودة بأنظمة Lexus Safety System+ 2.5 لمساعدة السائق والتي تتميز بالتالي: