عريس يطلق عروسه بعد دقائق من عقد القران : لا تريد ارتداء الكمامة

تواصل- فريق التحرير:

في واقعة غريبة، أقدم عريس أردني على تطليق زوجته بعد دقائق من عقد القران، وعلى يد نفس المأذون الذي عقد قرانهما، بسبب عدم ارتدائها كمامة .

وكان العريس قد طلب من عروسه وضع الكمامة، بعد أن أوعز له موظف المحكمة الشرعية أكثر من مرة، الالتزام بوضع الكمامة، إلا أنها كانت تتجاهل الاستجابة أو الرد عليه.

وأغضب رد فعل العروس عريسها، الأمر الذي دفعه أخيرًا للصراخ عليها قائلًا “أنت مبتسمعيش؟”، بعد أن كان قد همس لها أكثر من مرة لوضع الكمامة.

وكانت المفاجأة أن العروس ترفض وضع الكمامة بزعم أنها ستفسد “أحمر الشفاه” الذي وضعته، واستفزت جملة العريس العروس وشقيقها، وأدى لمشادة كلامية انتهت بالطلاق.

ورغم محاولة الحاضرين إصلاح الأمر، إلا أن العريس غادر المحكمة الشرعية غاضبًا دون أن يلتفت خلفه.