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أسباب تجعل «الزنجبيل» أكثر فائدة من الأدوية.. إليك أهمها

أسباب تجعل «الزنجبيل» أكثر فائدة من الأدوية.. إليك أهمها
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تواصل – وكالات:

يتمتع نبات الزنجبيل بالعديد من الخصائص المفيدة للجسم والتي تقيه من السموم وتكسبه مناعة ضد الأمراض، وقد استخدمه الكثير من الأشخاص كبديل طبي للعديد من الأدوية المصنعة.

لقد بدأ استخدام نبات الزنجبيل لأغراض طبية منذ العصور القديمة في الصين والهند ودول آسيوية أخرى، واعتاد الناس على استخدامه بشكل شبه يومي للعلاج وللوقاية من الأمراض الخطيرة، وفقا لما نشرته مجلة “ميديك فوروم رو” الروسية.

وتعدّ الطريقة الأكثر شيوعا في تحضير الزنجبيل، هي طريقة غليه بعد تقشيره وإضافة القليل من الليمون وحفظه في وعاء مغطى بعد تبريده.

ويمكن تناول الزنجبيل بشكل منتظم لعلاج نزلات البرد لأنه يقوّي جهاز المناعة ويطرد السموم من الجسم. كما أنه يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، ويساعد في الوقاية من أمراض القلب.

ويساعد في التخفيف من اضطرابات الجهاز الهضمي، وذلك لأنه غني بالألياف الغذائية والمواد الكيميائية النباتية التي تسهل عملية هضم الطعام.

ويمكن استخدام الزنجبيل في علاج بعض الأمراض الجلدية مثل “الإكزيما” وحكة الجلد، بالإضافة لتجديد خلايا الجلد، لكونه غنيا بفيتامين “سي”.

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