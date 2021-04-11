«باحث صحي»: هؤلاء المرضى يتوجب عليهم زيارة الطبيب قبل رمضان (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال الباحث في المجال الصحي، سلطان المطيري، إنه مع اقتراب شهر رمضان يعد التعامل مع استخدام الأدوية من قبل المرضى هي أحد القضايا التي تواجههم، خاصة مع تغير المواعيد.

وأضاف سلطان المطيري خلال حواره مع قناة “الإخبارية”: “لابد من استشارة الطبيب المعالج في معرفة استخدام الأدوية في رمضان والذي بدوره يمنع التسمم الكيميائي”.

وتابع: “هناك بعض المرضى الذين يجب عليهم زيارة الطبيب وهم المرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري والصرع والقلب، أيضا الذين يستخدمون المضادات الحيوية يجب عليهم زيارة الطبيب لمعرفة المواعيد الجديدة وجرعات الأدوية”.

وأوضح “المطيري” أضرار استخدام الأدوية بشكل خاطئ خلال شهر رمضان، محذرا من تغيير المواعيد والجرعات نظرا لضيق الوقت في رمضان دون استشارة الطبيب، مشددا على أن مضاعفة الجرعات خطأ كبير يؤدي إلى التسمم الدوائي أو الكيميائي.