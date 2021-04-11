الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«باحث صحي»: هؤلاء المرضى يتوجب عليهم زيارة الطبيب قبل رمضان (فيديو)

«باحث صحي»: هؤلاء المرضى يتوجب عليهم زيارة الطبيب قبل رمضان (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

قال الباحث في المجال الصحي، سلطان المطيري، إنه مع اقتراب شهر رمضان يعد التعامل مع استخدام الأدوية من قبل المرضى هي أحد القضايا التي تواجههم، خاصة مع تغير المواعيد.

وأضاف سلطان المطيري خلال حواره مع قناة “الإخبارية”: “لابد من استشارة الطبيب المعالج في معرفة استخدام الأدوية في رمضان والذي بدوره يمنع التسمم الكيميائي”.

وتابع: “هناك بعض المرضى الذين يجب عليهم زيارة الطبيب وهم المرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري والصرع والقلب، أيضا الذين يستخدمون المضادات الحيوية يجب عليهم زيارة الطبيب لمعرفة المواعيد الجديدة وجرعات الأدوية”.

وأوضح “المطيري” أضرار استخدام الأدوية بشكل خاطئ خلال شهر رمضان، محذرا من تغيير المواعيد والجرعات نظرا لضيق الوقت في رمضان دون استشارة الطبيب، مشددا على أن مضاعفة الجرعات خطأ كبير يؤدي إلى التسمم الدوائي أو الكيميائي.

مواد ذات صلة

إحصائيات التعليم عن بعد واستعدادات الحرمين لـ «رمضان» ضمن مؤتمر الصحة عن كورونا

إحصائيات التعليم عن بعد واستعدادات الحرمين لـ «رمضان» ضمن مؤتمر الصحة عن كورونا

الكويت تصدر قراراً عاجلاً بشأن الوافدين في رمضان

الكويت تصدر قراراً عاجلاً بشأن الوافدين في رمضان

توقعات الطقس خلال أول أيام رمضان المبارك

توقعات الطقس خلال أول أيام رمضان المبارك

طبيب يقدم نصيحة مهمة لمرضى «الضغط» خلال شهر رمضان

طبيب يقدم نصيحة مهمة لمرضى «الضغط» خلال شهر رمضان

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>