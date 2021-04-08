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بخلاف الطعم اللذيذ.. 4 فوائد صحية غير متوقعة للجوز
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تواصل – ترجمة:

أثبتت الدراسات الطبية أن “الجوز” مصدر غذائي قوي ، ووسيلة فعالة لدرء الإصابة بالعديد من الأمراض، فهو يساعد في تعزيز الصحة العامة وعلاج أكثر الأمراض شيوعا، وكشف تقرير غذائي أن “حفنة” من الجوز أي ما يعادل 28جرام، تحتوي على 2.5 جرام من أحماض أوميجا 3 الدهنية غير المشبعة، و4 جرام من البروتين، و2 جرام من الألياف، وجميعها عناصر غذائية أساسية وضرورية للجسم.

وذكر تقرير نشره موقع “onlymyhealth” المشاكل والأمراض الأكثر شيوعا التي يمكن علاجها بتناول الجوز، وتشمل ما يلي:

البدانة:

بعكس الاعتقاد الشائع أن الجوز يمكن أن يزيد من الإصابة بالسمنة، لكن الواقع يؤكد عكس ذلك ، حيث يحتوي الجوز على دهون غير مشبعة أحادية ضرورية لنظام غذائي صحي، ويساعد في كبح الجوع بفضل وجود أحماض أوميجا 3 الدهنية غير المشبعة والمغذيات الأساسية، وهذا يساعد بشكل كبير على إدارة الوزن وتجنب تناول كميات كبيرة من الأطعمة وبالتالي تجنب تراكم الدهون.

أمراض القلب:

أظهرت العديد من الدراسات أن إضافة الجوز إلى النظام الغذائي اليومي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير، إذ تعمل الدهون المتعددة غير المشبعة المعروفة باسم الدهون الجيدة، وحمض ألفا لينولينيك “ALA”، على تحسين مستويات الكوليسترول وخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ.

داء السكري:

أفاد الأطباء أن الدهون الجيدة الموجودة في الجوز مفيدة جدا في إدارة مرض السكري وقد تساعد أيضا في الوقاية من مرض السكري من النوع 2، علاوة على ذلك، تحتوي هذه المكسرات المغذية على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم وبالتالي لا تسهم في رفع مستوى السكر عند تناولها.

الصحة العقلية:

يلعب الجوز دورا داعما في تعزيز الشعور بالسعادة والرفاهية وتنشيط الدماغ بشكل عام، وأشارت دراسة نُشرت في مجلة “التغذية والصحة والشيخوخة” إلى أن الجوز يحسن الذاكرة والتركيز بشكل كبير وواضح، في حين ذكرت دراسة أخرى أن استهلاك الجوز يرتبط بانخفاض أعراض الاكتئاب لدى البالغين.

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