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اكتشاف سلالة جديدة من «كورونا» في كاليفورنيا .. ومخاوف من مقاومتها للقاحات

اكتشاف سلالة جديدة من «كورونا» في كاليفورنيا .. ومخاوف من مقاومتها للقاحات
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تواصل – ترجمة:

في وقت لايزال يعاني فيه العالم من تبعات انتشار فيروس كورونا ، وتسارع فيه الدول من وتيرة منح مواطنيها اللقاحات المقاومة للفيروس ، أعلن علماء أمريكيون اكتشاف إصابات بسلالة جديدة من فيروس كورونا في منطقة خليج كاليفورنيا ، وسط مخاوف من أن تكون أكثر قدرة على مقاومة اللقاحات.

وتمكن مختبر ستانفورد للفيروسات ، من خلال التسلسل الجيني ، من تأكيد إصابة واحدة بالفيروس المتغير الجديد ، وأكد متحدث باسم جامعة ستانفورد للرعاية الصحية ، يوم الأحد، أنه تم العثور على ما لا يقل عن سبع حالات يفترض أنها مصابة بالصورة المتحورة الجديدة من الفيروس والتي منشؤها الهند.

تم تصنيف السلالة الناشئة الجديدة باعتبارها ” متحور مزدوج ” لأنها تحمل طفرتين في الفيروس بخلاف الأشكال المتحورة التي أعلن عنها فيما سبق والتي تحمل طفرة واحدة ، ويخشى العلماء أن ذلك التحور قد يساعد السلالة على الالتصاق بالخلايا بسهولة أكبر ، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة العدوى، حسبما ذكرت التقارير.

وقال مدير مختبر الفيروسات السريرية في ستانفورد ، الدكتور بن بينسكي ، من خليج سان فرانسيسكو: “مجرد وجودك في مصعد واحد مع شخص مصاب بالمتغير الجديد ، فمن المرجح أن تتم إصابتك بهذا النوع”. وفقاً لـ “فوكس نيوز”.

ووصف الدكتور بيتر تشين هونغ من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو ، وهو خبير في الأمراض المعدية ، البديل بأنه “أقل تسامحًا” فيما يتعلق بانتشار العدوى.

وأشار إلى أن البديل يمكن أن يكون أكثر عدوى حيث يمثل 20٪ من حالات الإصابة الجديدة في ولاية ماهاراشترا الهندية الأكثر تضررًا. وقال إن الحالات هناك زادت بنسبة 50٪ خلال الأسبوع الماضي.

وقال لصحيفة “سان فرانسيسكو كرونيكل” : “من المنطقي أيضًا أنه سيكون أكثر قابلية للانتقال من منظور بيولوجي لأن الطفرتين تعملان في مجال ربط مستقبلات الفيروس ، لكن لم تكن هناك دراسات رسمية عن انتقال الفيروس حتى الآن” .

وأضاف تشين هونغ : “يحتوي هذا البديل الهندي على طفرتين في نفس الفيروس لأول مرة ، شوهدت سابقًا على متغيرات منفصلة”. “نظرًا لأننا نعلم أن المجال المتأثر هو الجزء الذي يستخدمه الفيروس لدخول الجسم ، وأن متغير كاليفورنيا يحتمل أن يكون بالفعل أكثر مقاومة لبعض الأجسام المضادة للقاح ، يبدو أنه من المنطقي أن هناك احتمالًا أن البديل الهندي قد يفعل هذا ايضا.”

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