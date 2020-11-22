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شاهد.. صحفي يخترق مؤتمراً سرياً عبر الفيديو لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي

شاهد.. صحفي يخترق مؤتمراً سرياً عبر الفيديو لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي
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تواصل – وكالات :

تمكّن صحفي هولندي، من اختراق اجتماع مغلق عبر الفيديو باستخدام تطبيق “زووم” لوزراء الدفاع بالاتحاد الأوروبي.

وانضم الصحفي دانييل فيرلان ،إلى الاجتماع بعد نشر وزيرة الدفاع الهولندية أنك بيليفيلد عن طريق الخطأ بعض تفاصيل تسجيل الدخول على “تويتر”.

وبدأ الصحفي بالتلويح بعدما تمكّن من الالتحاق بالاجتماع، بينما ردّ عليه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: “هل تعلم أنك دخلت إلى مؤتمر سري؟”

وبحسب “بي بي سي”، فقد ردّ فيرلان: “أنا آسف. أنا صحفي من هولندا. آسف لمقاطعة مؤتمركم.. سأغادر فورا”.

وردا على اعتذار فيرلان قال بوريل: “هل تعلم أن ما قمت به يعد جريمة جنائية؟ من الأفضل أن تغادر بسرعة قبل وصول الشرطة”.

ورأى فيرلان في الصورة التي نشرتها بيليفيلد على “تويتر” أن خمسة من ستة أرقام من الشيفرة السرية اللازمة للدخول إلى الاجتماع كانت مرئية، الأمر الذي مكّنه من تخمين الرقم الأخير.

وتسبب اختراق فيرلان للمؤتمر المنعقد عبر الفيديو في ارتباك لدى المسؤولين، الأمر الذي اضطرهم إلى إلغاء المؤتمر لأسباب أمنية.

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