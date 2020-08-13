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أطباء يكشفون عن طريقة فعالة لإعادة حاسة الشم لدى المتعافين من «كورونا»

أطباء يكشفون عن طريقة فعالة لإعادة حاسة الشم لدى المتعافين من «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

كشف عدد من أطباء واستشاريّ الأنف والأذن والحنجرة، عن طريقة فعالة لإعادة حاسة الشم لوضعها الطبيعي عند المتعافين من فيروس كورونا.

وقال الدكتور إبراهيم العوض طبيب الأنف والأذن والحنجرة: إنه وبناءعلى الدراسات الأخيرة والمثبتة فإنتمارين الشم بعدة زيوت أثبتت فعاليةفي علاج أحد أعراض فيروس كورونا المستجد (COVID19) ألا وهو فقدان الشم، حيث يُحسن ويُسرع من عودة حاسة الشم بإذن الله.

فيما أشارت ورقة قدمها الدكتور إبراهيم الصميليعضو الجمعية السعودية لجراحة الأنف والأذن والحنجرة والدكتور سعد الصالح أستاذ مشارك واستشاري، إلى عدد من التمارين التي تساعد في العلاج، وذلك بتحضير زجاجات تحتوي على الزيوت الأربعة التالية: (زيد الورد – زيت الكافور – زيد الليمون – زيت القرنفل)، يتم فتح زجاجة أحد هذه الزيوت ووضعها أسفل الأنف وأخذ نفس عميق لمدة 15 ثانية.

وبعد ذلك استرح لمدة 15 ثانية ثم انتقل للزيت التالي وهكذا مرورًا بالأنواع الأربعة كلها، ونصح الأطباء أنه عند الشم يتم التركيز على استرجاع رائحة كل زيت من الذاكرة قبل فقد حاسة الشم، ويتم التمرين مرتين يوميًا لمدة 6 أشهر، فيما يتم الاحتفاظ بسجل يومي لهذا التمرين.

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