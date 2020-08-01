مصر.. «عجل» ضخم يدمر سيارة ويسبب حالة من الفوضى (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة محاولة عجل للهرب من الجزارين في مصر، مما تسبب في حالة من الفوضى والهلع بين المارة.

وقالت وسائل الإعلام المصرية إن العجل الخارق أثار حالة من الفوضى بعد دخوله في حالة “هيجان” وخروجه عن السيطرة، حيث أقدم على تحطيم أجزاء من سيارة نصف نقل بقوته الخارقة.

وأظهر المقطع المتداول العجل الضخم وهو يحاول الهروب من الجزارين قبل ذبحه، حيث تمكن من القفز من فوق السيارة التي كانت تحمله مما تسبب في تضررها، فيما تمكن الجزارون من السيطرة عليه في النهاية.