الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مصر.. «عجل» ضخم يدمر سيارة ويسبب حالة من الفوضى (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة محاولة عجل للهرب من الجزارين في مصر، مما تسبب في حالة من الفوضى والهلع بين المارة.

وقالت وسائل الإعلام المصرية إن العجل الخارق أثار حالة من الفوضى بعد دخوله في حالة “هيجان” وخروجه عن السيطرة، حيث أقدم على تحطيم أجزاء من سيارة نصف نقل بقوته الخارقة.

وأظهر المقطع المتداول العجل الضخم وهو يحاول الهروب من الجزارين قبل ذبحه، حيث تمكن من القفز من فوق السيارة التي كانت تحمله مما تسبب في تضررها، فيما تمكن الجزارون من السيطرة عليه في النهاية.

مواد ذات صلة

أطباء ينصحون بعدم الإفراط في تناول لحم الضأن خلال العيد.. أضراره خطيرة على القلب

أطباء ينصحون بعدم الإفراط في تناول لحم الضأن خلال العيد.. أضراره خطيرة على القلب

نصائح مهمة من وزير الصحة لتجنب انتقال عدوى «كورونا» خلال عيد الأضحى

نصائح مهمة من وزير الصحة لتجنب انتقال عدوى «كورونا» خلال عيد الأضحى

«الغذاء والدواء» تشدد على وضع اللحوم في أوانٍ مغلقة

«الغذاء والدواء» تشدد على وضع اللحوم في أوانٍ مغلقة

«الشؤون الإسلامية» تنهي تجهيز 17129 جامعاً ومسجداً لأداء صلاة عيد الأضحى

«الشؤون الإسلامية» تنهي تجهيز 17129 جامعاً ومسجداً لأداء صلاة عيد الأضحى

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>