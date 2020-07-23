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«الخضيري»: تجاوز حاجة الجسم من السكريات تسبب أمراضاً خطيرة

«الخضيري»: تجاوز حاجة الجسم من السكريات تسبب أمراضاً خطيرة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. فهد الخضيري، الباحث المتخصص في علم المسرطنات، أن الجسم يحتاج حد معين من السكريات، وينصح بعدم تجاوزها، بسبب خطورة ذلك على صحة الجسم.

وقال “الخضيري” في تغريدة عبر “تويتر”: “من ناحية المكوّنات الغذائية والفائدة الصحية والضرر الصحي؛ لا فرق بين السكر الأبيض والسكر البني ولا بين العضوي وغير العضوي”.

وأضاف أن الجسم يحتاج حد معين من السكريات (وغيرها) فلا تتجاوز حد حاجة الجسم اليومية (تقاس حسب نشاطك ووزنك وصحتك).

وتابع د. فهد الخضيري أن أي زيادة عن هذا الحد من السكريات ترهق أعضاء الجسم وتسبب سمنة وأمراض مزمنة.

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