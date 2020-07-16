خلاف على «ارتداء الكمامة» ينتهي بقتل مُسن في أمريكا

تواصل – وكالات:

أدى خلاف بين اثنين على ارتداء الكمامة إلى الطعن والقتل، وذلك بأحد المتاجر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب “سكاي نيوز” البريطانية، فقد طعن مواطن أمريكي يبلغ من العمر 43 عاما، رجلا مسنًا بمتجر في ولاية ميشيغان الأمريكية، أول أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن طلب منه المسن ارتداء الكمامة أثناء تواجده في المكان.

ورفض العاملون في المتجر تقديم أي خدمة للمواطن الذي يدعى “شون رويز” نظرًا لعدم التقيد بقواعد السلامة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وامتناعه عن ارتداء الكمامة.

وبعد طعنه رجلا في الموقع، هرب “رويز” من المتجر، ولاحقته قوات الشرطة، حيث رصدته بحي سكني قريب، ليلقى حتفه على أيدي رجال الشرطة بسبب ملاحقته.