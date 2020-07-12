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استشاري يحسم الجدل بشأن عدد أكواب القهوة المناسب لصحة الكبد

استشاري يحسم الجدل بشأن عدد أكواب القهوة المناسب لصحة الكبد
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تواصل – وكالات:

حسم كبير أطباء مستشفى موسكو، ألكسندر مياسنيكوف، الجدل بشأن تأثير تناول أكثر من كوب من القهوة على صحة الكبد وعلى مستوى ضغط الدم.

ووفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية أكد “مياسنيكوف”، أن للقهوة فوائد عديدة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد المختلفة، موضحاُ أن القهوة لا تتسبب في أي ضرر للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد وجهاز القلب والأوعية الدموية.

وكتب الطبيب على صفحته على إنستجرام: “من ثلاث إلى خمس أكواب من القهوة يوميًا للمصابين بأمراض الكبد ضرورية“.

وأوضح مياسنيكوف أن التناول المنتظم للقهوة يمكن أن يمنع التهاب الكبد بدلا من أن يتطور إلى تليف الكبد وتليف الكبد إلى سرطان.

وعن تأثير القهوة الطبيعية على مرضى ارتفاع ضغط الدم، أشار مياسنيكوف إلى أنه إذا كان الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض يشربون القهوة ليس لأول مرة وتكيفوا معها، فإن الشراب لا يسبب زيادة في الضغط.

 

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