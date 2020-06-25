تقارير بريطانية: المتعافون من «كورونا» قد يعانون ضرراً في الرئتين على المدى الطويل

تواصل – وكالات:

كشفت تقارير صحية بريطانية أن المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” قد يعانون على المدى الطويل ضرراً في الرئتين، بيد أن الدراسات المتكاملة بشأن مصير المتعافين من «كوفيد-19» لا تزال غير واضحة المعالم، إذ إن فايروس كورونا الجديد لم يكن على ظهر الوجود إلا منذ نحو 6 أشهر فحسب.

وبحسب «ديلي تلجراف» البريطانية، أشارت وثائق الخدمة الصحية البريطانية إلى أن ما قد يصل إلى 30% من المتعافين من «كوفيد-19» قد يعانون ضرراً دائماً في الرئتين، كما أنهم سيعانون من خلل في الجسم، والحالة النفسية، بما في ذلك التعب المزمن.

فيما ذكرت دراسات أخرى أنه يورث المتعافي منه ضرراً في القلب، والكبد، والكلى، والأوعية الدموية، ولا يعرف الأطباء بوجه قاطع كم من الزمن يستغرق تعافي المصاب من «كوفيد-19». لكنهم يرجحون أنه كلما كانت وطأة «كوفيد-19» ثقيلة، فإن المتعافي سيتضرر أكثر في الرئتين والكبد.

وكانت الدراسات المتعلقة بمتابعة المتعافين من فايروسي «سارس» و«ميرس»، وهما من سلالة الفايروسات التاجية المعروفة باسم «كورونا»، أكدت أنهم أضحوا يعانون ضرراً دائماً في الرئتين.