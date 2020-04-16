«الصحة العالمية» تقدم نصائح مهمة لتفادي الإصابة بـ«كورونا» عبر الملابس والأغطية

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قدمت منظمة الصحة العالمية عدة نصائح لضمان عدم انتقال فيروس كورونا المستجد من الملابس وأغطية السرير إلى الإنسان، في ظل المخاوف من تعدد طرق انتقال الفيروس للبشر.

وقالت المنظمة: إنه “لابد عدم حمل الملابس أو أغطية الأسرة بالقرب من الجسم، أي عدم احتضانها بين اليدين قبل غسلها”، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

ونصحت “الصحة العالمية” بضرورة غسل الملابس وأغطية الأسرة في الغسالة عند حرارة تترواح بين 60 إلى 90 درجة مئوية باستخدام مسحوق غسيل أو صابون- وفقاً لـ”سكاي نيوز”-.

وأكدت المنظمة، على ضرورة تجفيف الغسيل في الغسالة عند درجة حرارة عالية، أو نشره تحت أشعة الشمس المباشرة؛ لضمان خلوه من أي فيروسات.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد كشفت عن دراسات تشير إلى أن فيروس كورونا قد يبقى على الأسطح لبضع ساعات أو حتى عدة أيام، ومن بينها الملابس والأقمشة.