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استشاري يكشف عن عادة خاطئة منتشرة للوقاية من «كورونا»

استشاري يكشف عن عادة خاطئة منتشرة للوقاية من «كورونا»
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تواصل- فريق التحرير:

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر أن استنشاق بخار الماء لمدة دقيقة أو الغرغرة بالماء المضاف له ملح وخل وليمون جميعها لا يحمي من فيروس كورونا كما لا تعد علاجًا للوباء.

وأوضح “النمر” عبر حسابه الرسمي في” تويتر”، أن الغرغرة 3 مرات أو أكثر بنصف كوب من الماء الدافئ المضاف له مقدار من الملح وقطرات من الخل والليمون لا تقضي على البكتريا الضارة ولا تمنع فيروس كورونا من دخول الرئة كما زعم البعض.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تصرح بأن استنشاق بخار الماء الساخن يقتل فيروس كورونا إذا كان في الأنف أو الرئة، كما نفت المنظمة أيضًا أن تكون الغرغرة بالماء والخل تساعد في القضاء علي الفيروس.

ولفت المتخصصون إلى أنه لا يوجد مانع من الغرغرة وتطهير الحلق والأنف لقتل أي ميكروبات إلا أنها لا تقتل فيروس كورونا.

 

 

 

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