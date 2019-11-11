نصائح مهمة تساعد في تنشيط الدورة الدموية

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يجب الاهتمام بتحسين الدورة الدموية دوماً، حيث أنها مسؤولة عن تدفق الدم وتوصيل الأكسجين إلى كافة أعضاء الجسم.

نصائح تساعد في تنشيط الدورة الدموية

ويتسبب ضعف الدورة الدموية ونقص تدفق الدم إلى مختلف أجهزة الجسم في حدوث أضرار صحية عديدة وعدم وصول الأكسجين بالمستويات الطبيعية إلى الأعضاء المختلفة.

ويمكن تنشيط الدورة الدموية من خلال بعض النصائح اليومية.

1-اتباع نمط غذائي صحي

يجب الاهتمام بالتغذية الصحية والحصول على كافة العناصر الغذائية الضرورية لتعزيز الدورة الدموية.

وتعد الخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة من أهم الأغذية التي يحتاجها الجسم.

وفي المقابل، ينبغي الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والسكريات التي تؤثر على وظائف الدورة الدموية وتعيق تدفق الدم بصورة طبيعية.

وهناك بعض الأطعمة التي يمكن تناولها لتنشيط الدورة الدموية، وهي:

الثوم: من الأطعمة التي تساعد في وصول الدم إلى الرئتين والأطراف.

الفلفل الأخضر: أيضاً يحتوي الفلفل الأخضر على فيتامينات ومعادن هامة لتدفق الدم بالجسم.

الليمون: يساهم الليمون في تدفق الدم للقلب والرئتين، وكذلك التخلص من السموم.

التفاح: للتفاح دوراً كبيراً في تعزيز الدورة الدموية، وذلك لاحتوائه على كثير من الفيتامينات والألياف.

الكمثرى: تساعد الكمثرى في تنظيم وظائف الدورة الدموية وعملها بصورة جيدة.

الموز: إن مستويات البوتاسيوم المرتفعة في الموز تساهم في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على نشاط الدورة الدموية.

الأسماك: يجب الحرص على تناول الأسماك، وخاصةً الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة، حيث أنها تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعزز صحة الأوعية الدموية.

الشاي: يحتوي الشاي على مضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وخاصةً الشاي الأسود والأخضر.

2-الحفاظ على مستويات الحديد بالجسم

يعد الحديد معدن أساسي لجهاز الدورة الدموية، فهو ضروري لإنتاج الهيموغلوبين، أحد المكونات الرئيسية لخلايا الدم الحمراء اللازمة لحمل الأكسجين.

وبالتالي فإن تناول الأطعمة الغنية بالحديد من اللحوم الحمراء والسبانخ يساعد الجسم في الحفاظ على مستويات هذا المعدن بالجسم.

ولكن الكثير من الحديد قد يؤثر سلباً على صحة القلب والأوعية الدموية، ولذلك يجب عدم الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالحديد.

3-شرب الماء

يجب الاهتمام بشرب كميات كبيرة من الماء، حيث أنه يسهل وصول الدم إلى كافة أجزاء الجسم.

كما أن الماء يعوض فقدان سوائل الجسم خلال التعرق والتبول.

ينصح بشرب 8 أكواب ماء يومياً بحيث يتم توزيعها على مدار اليوم.

4-أخذ حمام دافىء أو بارد

طريقة فعالة لتنشيط الدورة الدموية بسهولة، وهي الحصول على حمام بارد أو دافىء.

فهذا يضمن وصول الدم إلى كافة أجزاء الجسم وأعضاءه بصورة أفضل.

الحصول على حمام من الماء البارد من وقت الى اخر يساعد على تنشيط الدورة الدموية، ويمنح الشعور بالانتعاش من خلال وصول الدم إلى كامل أجزاء وأعضاء الجسم.

ويمكن وضع الماء البارد في حوض الاستحمام والجلوس به للحصول على نتيجة أفضل، وخاصةً خلال موسم الصيف الحار.

كما أن الحمام الدافىء يساعد في تمدد الأوردة والشرايين، مما يوفر مساحة أكبر لتدفق الدم في جميع أنحاء الجسم.

5-تدليك الجسم

إن الضغط على الأماكن المختلفة في الجسم وتدليكها سوف يساعد في حركة الدورة الدموية بسهولة.

كما أن التدليك من الأمور الهامة لتخليص الجسم من الطاقة السلبية والشعور بالتوتر، حيث يمنحه الاسترخاء والهدوء النفسي.

أيضاً يساعد التدليك في تخليص الجسم من السموم التي تعيق نشاط الدورة الدموية.

يفضل الحصول على جلسات تدليك على يد متخصصين، وإن كان الأمر صعباً، فيمكن القيام بالتدليك الذاتي بالمنزل باستخدام فرشاة التدليك.

6-ممارسة الرياضة

للرياضة فوائد عديدة لصحة الجسم، ومنها تنشيط الدورة الدموية.

فخلال ممارسة الرياضة، يتم تحريك كافة أعضاء الجسم، مما يساعد في تدفق الدم جيداً.

وتساعد الرياضة في تنظيم التنفس وتقوية العضلات والحفاظ على مرونة العظام.

كذلك تضمن ممارسة الرياضة الاحتفاظ بالرشاقة وعدم اكتساب الوزن الزائد الذي يؤثر على نشاط الدورة الدموية.

ينصح بالإلتزام بممارسة الرياضة يومياً، مثل رياضة المشي أو تمارين التمدد والإطالة في الصباح، كما أن الركض من الرياضات الهامة لتحسين الدورة الدموية.

7-الحفاظ على مستويات ضغط الدم

إن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم هم الأكثر عرضة لضعف الدورة الدموية في اليدين أثناء النوم، بالإضافة إلى العديد من المشكلات الصحية الأخرى المتعلقة بالدورة الدموية.

ولذلك يجب الحفاظ على مستويات ضغط الدم من خلال قياسه والمتابعة مع طبيب في حالة عدم توازنه.

8-قضاء بعض الوقت واقفاً

يتسبب الجلوس لوقت طويل في صعوبة تدفق الدم إلى الأطراف السفلية، وبالتالي فإن الوقوف سوف يسهل تدفق الدم إلى الساقين.

أثناء التواجد بالعمل، يجب أخذ وقت من الراحة والوقوف خلالها بدلاً من البقاء جالساً.

9-رفع الساقين لأعلى

واحدة من أكثر الطرق الفعالة لتنشيط الدورة الدموية هو رفع الساقين لأعلى أثناء الإستلقاء على الظهر.

حيث أن الجلوس لوقت طويل يسبب صعوبة عودة الدم إلى القلب، ومع رفع الساقين، سيبدأ الدم في التدفق إلى أعضاء الجسم بالمنطقة العلوية.

وحتى لا تكون الوضعية غير مريحة، يمكن إسناد الساقين إلى الحائط خلال رفعهما لأعلى.

وينصح بوضع وسادة أسفل الساقين أثناء النوم لضمان وصول الدم إلى مختلف أجزاء الجسم.